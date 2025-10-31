Спремају се три "земљотреса" у НБА

Извор:
Б92
31.10.2025
20:00
Коментари:0
Најпоузданији кошаркашки новинар Шемс Чаранија говорио је о могућностима да неке суперзвијезде НБА лиге промијене средину.
Сезона је почела, преговори о трејду су у току и трајаће до фебруара месеца.
Чаранија је гостујући у емисији "Флагрант подкаст" замољен да прокоментарише који би то играчи могли да промјене тим до сљедећег љета.
Почео је са Јанисом Адетокумбо и Трејом Јангом, прије него што је детаљније објаснио ситуација са плејмејкером Атланте.
"Треј није продужио уговор, остала му је још једна година, слободан је сљедећег љета. Могао би да остане у Атланти, али тржиште је отворено за њега", каже Чаранија.
Споменуо је могућност да Леброн Џејмс напусти Лос Анђелес Лејкерсе.
"Још увијек не знамо гдје ће Леброн, да ли ће завршити каријеру у Лејкерсима, да ли ће се преселити негдје. Мислим да је све то тренутно у магли, ни сам Леброн то још не зна", додао је новинар "ЕСПН-а".
(б92)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму