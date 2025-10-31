Logo

Спремају се три "земљотреса" у НБА

Извор:

Б92

31.10.2025

Спремају се три "земљотреса" у НБА
Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Најпоузданији кошаркашки новинар Шемс Чаранија говорио је о могућностима да неке суперзвијезде НБА лиге промијене средину.

Сезона је почела, преговори о трејду су у току и трајаће до фебруара месеца.

Чаранија је гостујући у емисији "Флагрант подкаст" замољен да прокоментарише који би то играчи могли да промјене тим до сљедећег љета.

Почео је са Јанисом Адетокумбо и Трејом Јангом, прије него што је детаљније објаснио ситуација са плејмејкером Атланте.

"Треј није продужио уговор, остала му је још једна година, слободан је сљедећег љета. Могао би да остане у Атланти, али тржиште је отворено за њега", каже Чаранија.

Споменуо је могућност да Леброн Џејмс напусти Лос Анђелес Лејкерсе.

"Још увијек не знамо гдје ће Леброн, да ли ће завршити каријеру у Лејкерсима, да ли ће се преселити негдје. Мислим да је све то тренутно у магли, ни сам Леброн то још не зна", додао је новинар "ЕСПН-а".

(б92)

Lebron Džejms

НБА

Košarka

