Прва побједа кошаркаша Студента у АБА 2 лиги

Извор:

АТВ

28.10.2025

22:13

Коментари:

0
Фото: АТВ

Кошаркаши Студента остварили су прву побједу у АБА 2 лиги након што су пред домаћом публиком у Александровцу савладали Златибор резултатом 96:80.

У сјајној атмосфери тим Бориса Јокановића оборио је на плећа некадашњег шампиона другог по јачини регионалног такмичења.

Након сјајног првог полувремена домаћи су дозволили Златибору потпуни преокрет у трећој дионици, али су у посљедњих 10 минута сјајним шутем за три поена успјели да остваре убједљив тријумф.

Петар Шарић

Друштво

Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

Најефикаснији у побједничком тиму био је Ђорђе Тополовић са 19 поена. Пратио га је Тарик Хреља са 18 и Ноа Фаракан са једним поеном мање.

На другој страни 22 поена убацио је Тревор Мур.

Студент је сада на омјеру од једне побједе и пораза у АБА 2 лиги.

