Logo

Хитно саопштење Звезде: Огласили се о играчима

Извор:

АТВ

28.10.2025

16:02

Коментари:

0
Хитно саопштење Звезде: Огласили се о играчима
Фото: Tanjug / AP

КК Црвена звезде се огласила саопштењем поводом ситуације са повријеђеним играчима и новим појачањем Џаредом Батлером.

КК Црвена звезда је издала саопштење за јавност и изнијела информације о стању Девонтеа Грејема, Џордана Нворе и новом појачању Џареду Батлеру.

"КК Црвена звезда Меридианбет обавјештава јавност да је првотимац нашег клуба Девонте Грејем након обављене магнетне резонанце и нових прегледа, добио дозволу да се прикључи тренинзима првог тима. Он ће се ставити на располагање тренеру Саши Обрадовићу одмах пошто се опорави од прехладе и високе температуре због које неће бити присустан на данашњој утакмици са Асвелом.

Амерички комбо бек Џеред Батлер успешно је прошао тродневне љекарске прегледе у Београду, и добио дозволу да наступа за КК Црвена звезда. Он ће се одмах ставити на располагање тиму и тренеру, и биће регистрован за утакмицу Евролиге са Макабијем која је на програму у четвртак.

Џордан Нвора успешно обавља терапије повређеног листа, а медицински тим КК Црвена звезда Меридианбет чини све да га оспособи за утакмицу 8. кола Евролиге са Макабијем у Београду. Одлука о његовом наступу биће донета на сам дан утакмице.

КК Црвена звезда Меридианбет након бројних спекулација, гласина и дезинформација које су се појављивале претходних дана, а које су се односиле на здравствено стање појединих првотимаца нашег клуба, још једном апелује на све, да се информишу искључиво и једино на званичним налозима и платформама клуба", наводе из Звезде.

Подијели:

Таг:

КК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

Кошарка

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

9 ч

0
Трећа побједа Игокее од почетка сезоне у АБА лиги

Кошарка

Трећа побједа Игокее од почетка сезоне у АБА лиги

1 д

0
Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

Кошарка

Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

2 д

0
Највеће појачање у историји Звезде стигло у Београд

Кошарка

Највеће појачање у историји Звезде стигло у Београд

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

16

08

Oве кованице КМ биће прављене у Хрватској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner