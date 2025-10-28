Хитно саопштење Звезде: Огласили се о играчима

Извор:
АТВ
28.10.2025
16:02
Коментари:0
КК Црвена звезде се огласила саопштењем поводом ситуације са повријеђеним играчима и новим појачањем Џаредом Батлером.
КК Црвена звезда је издала саопштење за јавност и изнијела информације о стању Девонтеа Грејема, Џордана Нворе и новом појачању Џареду Батлеру.
"КК Црвена звезда Меридианбет обавјештава јавност да је првотимац нашег клуба Девонте Грејем након обављене магнетне резонанце и нових прегледа, добио дозволу да се прикључи тренинзима првог тима. Он ће се ставити на располагање тренеру Саши Обрадовићу одмах пошто се опорави од прехладе и високе температуре због које неће бити присустан на данашњој утакмици са Асвелом.
Амерички комбо бек Џеред Батлер успешно је прошао тродневне љекарске прегледе у Београду, и добио дозволу да наступа за КК Црвена звезда. Он ће се одмах ставити на располагање тиму и тренеру, и биће регистрован за утакмицу Евролиге са Макабијем која је на програму у четвртак.
Џордан Нвора успешно обавља терапије повређеног листа, а медицински тим КК Црвена звезда Меридианбет чини све да га оспособи за утакмицу 8. кола Евролиге са Макабијем у Београду. Одлука о његовом наступу биће донета на сам дан утакмице.
КК Црвена звезда Меридианбет након бројних спекулација, гласина и дезинформација које су се појављивале претходних дана, а које су се односиле на здравствено стање појединих првотимаца нашег клуба, још једном апелује на све, да се информишу искључиво и једино на званичним налозима и платформама клуба", наводе из Звезде.
Најновије
Најчитаније
16
19
16
19
16
12
16
10
16
08
Тренутно на програму