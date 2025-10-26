Logo

Трећа побједа Игокее од почетка сезоне у АБА лиги

Извор:

АТВ

26.10.2025

19:28

Коментари:

0
Трећа побједа Игокее од почетка сезоне у АБА лиги
Фото: Pexels

Кошаркаши Игокее остварили су и трећу побједу од почетка сезоне у АБА лиги и то послије преокрета против СЦ Дербија резултатом 90:84.

Иако су у неколико наврата губили и са 11 поена разлике, изабраници Ненада Стефановића нису паничили и преокретом у завршници задржали су максималан учинак на табели групе А.

Јунак је Брин Тајри који је са 21 поеном предводио своју екипу. Пратили су га Драган Милосављевић и Никола Поповић са по 14 поена.

На другој страни Зоран Вучељић постигао је 15 поена.

Наредни изазов за Игосе је гостовање Клужу идућег викенда.

Подијели:

Таг:

КК Игокеа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

Кошарка

Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

14 ч

0
Највеће појачање у историји Звезде стигло у Београд

Кошарка

Највеће појачање у историји Звезде стигло у Београд

1 д

0
Повреда Богдана Богдановића на мечу против Португала

Кошарка

Зашто је Богдан Богдановић поново на клупи?

1 д

0
Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

Кошарка

Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Аеродром у Литванији поново затворен

21

58

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

21

51

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

21

46

Путин послао важан захтјев својим генералима

21

41

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner