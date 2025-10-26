Трећа побједа Игокее од почетка сезоне у АБА лиги

Извор:
АТВ
26.10.2025
19:28
Коментари:0
Кошаркаши Игокее остварили су и трећу побједу од почетка сезоне у АБА лиги и то послије преокрета против СЦ Дербија резултатом 90:84.
Иако су у неколико наврата губили и са 11 поена разлике, изабраници Ненада Стефановића нису паничили и преокретом у завршници задржали су максималан учинак на табели групе А.
Јунак је Брин Тајри који је са 21 поеном предводио своју екипу. Пратили су га Драган Милосављевић и Никола Поповић са по 14 поена.
На другој страни Зоран Вучељић постигао је 15 поена.
Наредни изазов за Игосе је гостовање Клужу идућег викенда.
