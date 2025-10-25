Logo

Највеће појачање у историји Звезде стигло у Београд

Телеграф

25.10.2025

Нови кошаркаш Црвене звезде, Џеред Батлер, стигао је у Београд, а на аеродрому Никола Тесла дочекала га је делегација клуба, гдје су били спортски директор Милан Дозет и портпарол клуба Игор Вујичин.

Батлер је стигао са коферима, а био је лијепо расположен и насмијан судећи по снимцима.

Кратко је проћаскао са представницима клуба, а потом се упутио даље, гдје би требало да одради љекарске прегледе.

Џеред Батлер има 25 година и висок је 191 центиметар, а на НБА драфту 2021. године изабрали су га Њу Орлеанс Пеликанси. Претходно је имао сјајну колеџ каријеру и шампион је НЦАА са екипом Бејлора.

Одиграо је 148 утакмица у НБА лиги, са просјеком од 6,7 поена, 1,5 скокова и 2,8 асистенција, наступајући за Јуту, Оклахому, Вашингтон и Филаделфију.

Прошле сезоне је у дресу Филаделфије просјечно постизао 11,5 поена и 5 асистенција по мечу, пише Телеграф.

КК Црвена звезда

