Највеће појачање у историји Звезде стигло у Београд

Извор:
Телеграф
25.10.2025
17:03
Коментари:0
Нови кошаркаш Црвене звезде, Џеред Батлер, стигао је у Београд, а на аеродрому Никола Тесла дочекала га је делегација клуба, гдје су били спортски директор Милан Дозет и портпарол клуба Игор Вујичин.
Батлер је стигао са коферима, а био је лијепо расположен и насмијан судећи по снимцима.
Кратко је проћаскао са представницима клуба, а потом се упутио даље, гдје би требало да одради љекарске прегледе.
Џеред Батлер има 25 година и висок је 191 центиметар, а на НБА драфту 2021. године изабрали су га Њу Орлеанс Пеликанси. Претходно је имао сјајну колеџ каријеру и шампион је НЦАА са екипом Бејлора.
Одиграо је 148 утакмица у НБА лиги, са просјеком од 6,7 поена, 1,5 скокова и 2,8 асистенција, наступајући за Јуту, Оклахому, Вашингтон и Филаделфију.
Прошле сезоне је у дресу Филаделфије просјечно постизао 11,5 поена и 5 асистенција по мечу, пише Телеграф.
