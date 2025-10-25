Трик са радијатором који штеди новац, потребна вам је само алуминијска фолија

25.10.2025
С обзиром на то да зима брзо долази, рачуни за енергију ће порасти у многимдомаћинствима. Добро је знати овај паметан трик са радијатором. И поред растућих трошкова енергије, одржавање топлоте неће испразнити ваше новчанике, ако знате праве трикове.
За све који имају радијатор поред прозора, једноставна техника од двије секунде може направити велику разлику, кажу стручњаци.
Према њиховим информацијама, уобичајена кућна навика може вам коштати топлоте и новца. Прекривање радијатора завјесама не само да изгледа пријатно, већ је и значајна грешка која троши топлоту.
Стручњак је рекао да је најбоље завући завјесу иза радијатора или је ослонити на прозорску даску како бисте максимално искористили гријање.
,,Када намјестимо завесу да пада преко радијатора, топлота се апсорбује од најближе хладне површине, обично прозора, ефективно загријава стакло умјесто наших просторија. А нико не жели да троши енергију гријући прозоре,” рекао је за Тхе Сун.
Стручњаци нуде паметан трик како да угријете дом без помјерања термостата, могли би значајно уштедјети на рачунима за енергију.
Препоручили су: ,,Једноставно завуците завјесу иза радијатора или је оставите на прозорској дасци, тако да топлота из радијатора може правилно да циркулише кроз просторију. У исто вријеме, завјесе делују као баријера која спречава губитак топлоте кроз прозоре.”
Мајстор за изолацију, Мајкл Вреј из Натионал Инсулатион Супплиес, има још један паметан начин да максимално искористите радијаторе и смањите рачуне за гријање.
Открио је како једноставан кухињска стварчица може значајно смањити рачуне за гријање.
,,Стављањем великих комада алуминијумске фолије, на задњу страну вашег радијатора, усмјерава топлоту назад у просторију. Овај трик је још јефтинији ако већ имате алуминијумску фолију у својој кухињи.”
Вреј додатно објашњава науку, потврђујући да је алуминијумска фолија због својих рефлективних својстава одличан рефлектор топлоте.
Ако је правилно постављена, фолија дјелује као термална баријера, враћајући топлину назад у ваш животни простор. Смањићете количину потребну за одржавање удобне температуре, што може смањити ваш рачун за гријање.
