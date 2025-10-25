Logo

Од Срећкове дуњеваче и Уна мирише: Велика је моја љубав према ракији

25.10.2025

16:36

Коментари:

0
Од Срећкове дуњеваче и Уна мирише: Велика је моја љубав према ракији
Фото: Printscreen/Youtube/Tragovi istine

Књижевник и глумац Срећко Марчета из Новог Града, осим наступа на позоришној сцени, или на књижевним манифестацијама, успјешан је произвођач ракије.

На "Чурушкој ракијади" у Бачкој, добио је сребрну медаљу за лозовачу. Претходно је Марчета добио још неколико награда за дуњевачу, шљивовицу, јабуковачу, крушку и још неке врсте ракије.

"Не производим велике количине али се трудим да ракија буде квалитетна. Посједујем мали воћњак и мали ракијски казан. Једино је велика моја љубав за ракију, којом најрадије дочекујем пријатеље и поклањам као милошту", похвалио се Марчета који, поред ракијског казна или у воћњаку, има најплоднију инспирацију за своје глумачке улоге, романе и пјесничке збирке. Тако је и сада, када пече ракију:

Пикасов портрет-25102025

Култура

Пикасов портрет продат за 32 милиона евра

"Сада имам статус пензионера па према томе и највише времена за ове послове. У воћњаку, поред Уне, боравим од прољећа до јесени. Некада је то сат, пола дана, или само шетња између воћки, како бих провјерио у каквом су стању, да ли их треба орезати, прихранити, залити током љета. Угођај којем ми воћке подаре, неописив је и веома инспиративан",

Када плодови провре у кацама, као сада, то је знак да је вријеме за ракију.

"То ми је задовољство на крају сезоне, резултат рада већим дијелом године. Када ракија протече, чини ми се да цијели крај замирише. И Уна која протиче поред мога воћњака и куће, испред које ракију печем и уживам, чини ми се да на дуњевачу мирише".

Шта кажу пријатељи, комшије, када дођу на чашицу љуте, питамо Срећка.

"Њима није јасно да, овако мали казан производи добру ракију. Не знају да није формула у веселој машини него у знању домаћина. А када се то уклопи и усагласи, срећи нигдје краја", пишу Независне.

Подијели:

Таг:

ракија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пикасов портрет

Култура

Пикасов портрет продат за 32 милиона евра

3 ч

0
Универзум отвара сеф 10. новембра: Ова 4 знака улазе у период финансијског процвата

Занимљивости

Универзум отвара сеф 10. новембра: Ова 4 знака улазе у период финансијског процвата

3 ч

0
Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Република Српска

Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

3 ч

8
"Градска власт је показала да су и насилни"

Бања Лука

"Градска власт је показала да су и насилни"

3 ч

4

Више из рубрике

У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

Градови и општине

У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

6 ч

1
Откривање спомен-обиљежја посвећено браниоцима Српске

Градови и општине

Откривање спомен-обиљежја посвећено браниоцима Српске

7 ч

0
Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

Градови и општине

Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

21 ч

1
Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

Градови и општине

Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

19

43

Ово је најлукавији знак хороскопа

19

35

Брачни пар пензију проводи у пчелињаку

19

18

Нови закон у Српској: Вакцина услов за вртић?

19

18

Правници са Пала окупљају свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner