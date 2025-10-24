Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

Извор:
СРНА
24.10.2025
Тунел Невесиње-Дабарско поље, највећи хидроенергетски објекат у саставу Хидроелектране "Дабар", дуг више од 12 километара, званично је данас пробијен, изјавио је Срни в.д. генералног директора "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић.
Петровић је навео да је ријеч о тунелу дужине 12,125 километара, који је највећи објекат на простору бивше Југославије изграђен у протеклих 35 година.
"Желим да захвалим свима, првенствено извођачу радова Интеграл инжењерингу, свим радницима ХЕ Дабар и њеној управи који су помно пратили све елементе овог објекта", рекао је Петровић.
Он је навео да ће у наредних неколико дана направити церемонију којом ће обиљежити то што Република Српска у овим околностима једина на Балкану кроз јавно предузеће изграђује овај хидроенергетски објекат.
