Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

Извор:

СРНА

24.10.2025

22:12

Коментари:

0
Фото: АТВ

Тунел Невесиње-Дабарско поље, највећи хидроенергетски објекат у саставу Хидроелектране "Дабар", дуг више од 12 километара, званично је данас пробијен, изјавио је Срни в.д. генералног директора "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић.

Петровић је навео да је ријеч о тунелу дужине 12,125 километара, који је највећи објекат на простору бивше Југославије изграђен у протеклих 35 година.

Hapšenje, lisice

Хроника

Одређен притвор за десет припадника групе Врачарци

"Желим да захвалим свима, првенствено извођачу радова Интеграл инжењерингу, свим радницима ХЕ Дабар и њеној управи који су помно пратили све елементе овог објекта", рекао је Петровић.

Он је навео да ће у наредних неколико дана направити церемонију којом ће обиљежити то што Република Српска у овим околностима једина на Балкану кроз јавно предузеће изграђује овај хидроенергетски објекат.

Таг:

HE Dabar

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

22

59

Зуби узгајани у лабораторији постају стварност

22

52

Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

22

51

Цвијановић: У Сарајеву би покварили и камен за купус, а камоли државу

22

34

Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

