Одређен притвор за десет припадника групе Врачарци

Танјуг

24.10.2025

21:58

Одређен притвор за десет припадника групе Врачарци
Фото: Pexels

Виши суд у Београду одредио је притвор за десет осумњичених да су као припадници групе Врачарци и групе блиске њима, извршили два тешка убиства и три покушаја тешког убиства.

Притвор је свима одређен због опасности од бjекства, да не би утицали на свjедоке и да не би поновили кривично дjело, док је Б.С. и С.М. притвор одређен и због узнемирења јавности, саопштено је из тог суда.

Јавно тужилаштво за организовани криминал је претходно саопштило да су се сви, осим једног који је изнiо одбрану, бранили ћутањем.

У Београду су ухапшени Б.С, У.Н, С.М, М.А, Н.О, М.Т. и М.Ћ, у Шапцу Ђ.Т, С.М. и Д.Г, док су у иностранству ухапшени М.Ђ, А.О. и В.М, од којих двојица у Шпанији.

Они се терете за кривична дjела удруживање ради вршења кривичних дjела, тешко убиство и изазивање опште опасности.

Сумња се да су припадници организоване криминалне групе тзв. врачарци, чији се организатори Никола Вушовић налази у затвору у Њемачкој и Урош Пиперски у затвору у Португалији, и против којих се води кривични поступак пред судом у Београду, због сумње да су 1. децембра 2018. године извшили кривично дјело тешко убиство на штету В.П.

Поред тога, сумња се да су током 2020. године извршили три покушаја тешког убиства оштећеног Н.А, као и у три случаја током 2020. и 2021. године кривично дјело изазивање опште опасности, док су припадници повезане организоване криминалне групе 18. јуна 2020. године извршили кривично дјело тешко убиство на штету К.В, који је усљед задобијених повреда преминуо 12. јула 2020. године.

Таг:

Притвор

