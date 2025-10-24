Logo

Изгорио аутомобил у дворишту куће у Бањалуци

Глас Српске

24.10.2025

18:47

Изгорио аутомобил у Бањалуци
Фото: X/Screenshot/Glas Srpske

На Западном транзиту у Бањалуци, у дворишту једне породичне куће избио је пожар на аутомобилу "Цитроен".

Екипа ватрогасне екипе је затекла возило у пламену.

За сада није познато како је дошло до пожара и да ли је неко повријеђен.

Како се може видјети, возило је у пожари готово потпуно уништено, пише Глас Српске.

Тагови:

izgorio automobil

Бањалука

