Изгорио аутомобил у дворишту куће у Бањалуци

Извор:
Глас Српске
24.10.2025
18:47
Коментари:0
На Западном транзиту у Бањалуци, у дворишту једне породичне куће избио је пожар на аутомобилу "Цитроен".
Екипа ватрогасне екипе је затекла возило у пламену.
За сада није познато како је дошло до пожара и да ли је неко повријеђен.
Како се може видјети, возило је у пожари готово потпуно уништено, пише Глас Српске.
Ватрогасци у акцији pic.twitter.com/3VmGsIJ1rt— Glas Srpske (@GlasSrpske) October 24, 2025
