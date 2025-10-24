Logo

Цвијановић: Спекулација којом би требало да се покрије недостатак правих информација

24.10.2025

18:36

Цвијановић: Спекулација којом би требало да се покрије недостатак правих информација
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић назвала је спекулацијама и измишљотинама наводе које објављују федерални портали о томе да ли је договорен улазак БиХ у НАТО.

- Ово је као неки ниво спекулација и измишљотина којим би требало да се покрије недостатак правих информација. Сви нешто спекулишу шта је, како кажу, договорено са Американцима - навела је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.

zatvor robija

Свијет

Манијака грешком пустили из затвора, у току велика потрага за њим

Цвијановић је додала да је сад на ред дошао НАТО, а тек што су писали како су Американци тражили да се именује, ни мање ни више, него главни преговарач за ЕУ.

- Замишљате ли ви, људи, да су баш то приоритети приоритета за нову администрацију САД - упитала је Цвијановићева.

Таг:

Жељка Цвијановић

