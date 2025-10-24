Цвијановић: Спекулација којом би требало да се покрије недостатак правих информација

24.10.2025
18:36
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић назвала је спекулацијама и измишљотинама наводе које објављују федерални портали о томе да ли је договорен улазак БиХ у НАТО.
- Ово је као неки ниво спекулација и измишљотина којим би требало да се покрије недостатак правих информација. Сви нешто спекулишу шта је, како кажу, договорено са Американцима - навела је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.
Свијет
Манијака грешком пустили из затвора, у току велика потрага за њим
Цвијановић је додала да је сад на ред дошао НАТО, а тек што су писали како су Американци тражили да се именује, ни мање ни више, него главни преговарач за ЕУ.
- Замишљате ли ви, људи, да су баш то приоритети приоритета за нову администрацију САД - упитала је Цвијановићева.
Ово је као неки ниво спекулација и измишљотина којим би требало да се покрије недостатак правих информација. Сви нешто спекулишу шта је, како кажу, договорено са Американцима. Сад је на ред дошао НАТО, а тек што су писали како су Американци тражили, ни мање ни више, да именујемо… pic.twitter.com/jlUO1Zk4uq— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 24, 2025
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч5
Најновије
Најчитаније
20
49
20
48
20
39
20
38
20
29
Тренутно на програму