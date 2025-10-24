Додик: Српска се гради и напредује

Извор:
СРНА
24.10.2025
15:34
Коментари:3
Република Српска се данас гради, напредује и развија, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Додик је истакао да се данас у Српској отварају реномиране фабрике и да је спремна да своје законодавство прилагоди новим условима привређивања.
"Разговараћемо са свима који овдје улажу да пронађемо најбоље ново законодавство које ће бити стимулативно", рекао је Додик и додао да без економског развоја нема живота.
Додик, који је био посланик првог сазива Народне скупштине, оцијенио је да се данашња Република Српска неупоредиво разликује од оне прије 34 године, када је основан и републички парламент.
Према његовим ријечима, Српска је стабилизовала свој политички систем, друштвено и социјално ткиво, своје финансије, фискални, буџетски и привредни систем.
Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске
"Она није у рату као тих година и није изложена огромном притиску који је био 1991. године. Данас смо стабилни – радимо, градимо, напредујемо и развијамо се", рекао је Додик новинарима у Лакташима.
Да би се нашли у ЕУ, Додик је истакао да мора бити поштовано оно што је наше, а не да путем бриселских мјера централизују БиХ.
"Не желимо унитарну БиХ у којој ће муслимани бити доминантна већина. Ми смо хришћани и осјећамо овдје највише шта значи разгоропађени муслимански национализам. Ми живимо овдје, немамо ништа против њихове вјере, али не допуштамо када они улазе у наше двориште и линију наших вриједности", рекао је Додик.
Он је навео да Република Српска иде својим путем који никога не иритира.
"Покушавамо да сваким даном будемо бољи и то је та Република Српска", истакао је Додик.
Додик истиче да је Република Српска прошла кроз тежак период, али да је данас стабилна упркос покушајима разних фактора да је дестабилизују.
Додик је навео да су Републику Српску највише покушавале дестабилизовати глобалне неолибералне елите које су сматрале да оне треба да управљају овим простором.
"Данас је то мало лакше јер доласком /америчког предсједника Доналда/ Трампа то више не изгледа тако лоше", рекао је Додик новинарима у Лакташима.
Он је додао да је Република Српска прошла тежак период у којем је одржала ниску задуженост која износи 31 одсто.
"Мислим да је то ниже од готово свих земаља чланица ЕУ. Ми имамо само 0,4 одсто буџетски дефицит, што говори да је то успјех вриједан пажње", рекао је Додик.
Он је навео да Српска нема намјеру да иде у авантуре, те да ће наставити развијати своју привреду.
