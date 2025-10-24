Кошарац: Скупштина - најважнији стуб институционалне заштите Српске

24.10.2025
Народна скупштина Републике Српске је најважнији стуб институционалне заштите Српске, њених надлежности, интегритета и Уставом загарантованих права, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
- Са посебним уважавањем и поносом сјећамо се историјски важне и државничне одлуке тадашњих политичких представника српског народа, који су 1991. године формирали Скупштину српског народа као израз снажне воље српског народа и чин одбране наших легитимних националних интереса у оквиру тадашње СР БиХ - рекао је Кошарац.
Кошарац је подсјетио да је Скуштина српског народа у БиХ, као претеча данашње Народне скупштине Републике Српске, створена у сложеним политичким околностима као потреба српског народа да заштити своју конститутивност и равноправност, те да очува национални идентитет, не пристајући да буде прегласан и подређен у односу на друга два конститутивна народа.
"Поносни смо на чињеницу да је предсједник Милорад Додик био један од посланика који су 1991. године учествовали у формирању Скупштине српског народа. И тада, као и данас, његова јасна и истрајна политичка визија је јединство и саборност српског народа у одбрани и очувању Републике Српске", навео је Кошарац.
Према његовим ријечима, сви сазиви Народне скупштине радили су стабилно и успјели да креирају политике које су доприносиле развоју и јачању Српске.
"Захвалан сам што сам имао прилику да допринесем том циљу и као народни посланик у шестом сазиву Народне скупштине Републике Српске", рекао је Кошарац.
Он је истакао да Народна скупштина данас дјелује у сличним околностима као и у времену у којем је настала.
"И данас смо суочени са наметањима, оспоравањима, прегласавањима, те урушавањем правног система и уставног поретка. На све те изазове Народна скупштина даје адекватан одговор и потврђује демократски капацитет, досљедно штитећи интерес Српске и свих њених грађана", навео је Кошарац.
Он је напоменуо да је предстоји вријеме доношења важних одлука за Републику Српску, а Народна скупштина у томе има пресудни значај и улогу.
"Због тога је кључно да се окупимо око Народне скупштине и да саборно и у јединству савладамо све препреке на добробит Српске и свих њених грађана", поручио је Кошарац.
Народна скупштина Републике Српске, највише законодавно и представничко тијело, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
