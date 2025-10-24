У Бањалуци показна вјежба "Садејство 2025"

Извор:
У Казнено-поправном заводу Бањалука у току је здружена тактичко-показна вјежба припадника КПЗ-а, Судске полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Овој вјежби "Садејство 2025" присуствовао је и министар правде Горан Селак.
Циљ вјежбе био је увјежбавање и оспособљавање запослених овлаштених лица да одговоре сваком задатку у служби.
