У Бањалуци показна вјежба "Садејство 2025"

АТВ

24.10.2025

12:02

Фото: АТВ

У Казнено-поправном заводу Бањалука у току је здружена тактичко-показна вјежба припадника КПЗ-а, Судске полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Овој вјежби "Садејство 2025" присуствовао је и министар правде Горан Селак.

Циљ вјежбе био је увјежбавање и оспособљавање запослених овлаштених лица да одговоре сваком задатку у служби.

