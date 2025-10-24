Logo

У Градишци одузето 200 грама марихуане и четири стабљике индијске конопље

Извор:

АТВ

24.10.2025

11:36

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Градишка полиција ухапсила је М.А. из тог град код кога су пронашли и одузели 216 грама марихуане, док су у близини његове куће открили и четири стабљике индијске конопље.

У ПУ Градишка наводе да је М.А. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

”Оперативним радом на терену полицијски службеници су дошли до сазнања да наведени посједује илегалан засад индијске конопље у близини куће становања. По наредби суда извршен је претрес куће и помоћних објеката при чему су пронађене двије стабљике индијске конопље, висине 90 и 110 cm, као и 216 грама суве марихуане”, саопштила је ПУ Градишка.

Додају да су у шуми, која је власништво осумњиченог, пронађене још двије стабљике индијске конопље, висине 67 и 100 cm.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу против осумњиченог.

Тагови:

марихуана

хапшење

Градишка

