Прогутао марихуану када је видио полицију

АТВ

24.10.2025

11:27

Прогутао марихуану када је видио полицију
Мушкарац Р.Х. из Градишке прогутао је смотуљак марихуане након што га је полиција затекла у конзумирању дроге.

Како сазнаје АТВ када је видио да му полицајци прилазе, Р.Х. је марихуану убацио у уста и прогутао... Од тога му очигледно није било добро, јер је пред полицајцима убрзо повратио, избацивши прогутани садржај из организма.

У ПУ Градишка навое да је Р.Х. уручен прекршајни налог због прекршаја из Закона о јавном реду и миру (конзумирање дроге на јавном мјесту) и прекршаја из Закона о производњи и промету опојне дроге (посједовање),

”Код наведеног лица пронађено је и одузето око шест грама суве биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану”, саопштила је ПУ Градишка.

марихуана

Градишка

oduzeta droga

