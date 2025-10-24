Прогутао марихуану када је видио полицију

Извор:
Мушкарац Р.Х. из Градишке прогутао је смотуљак марихуане након што га је полиција затекла у конзумирању дроге.
Како сазнаје АТВ када је видио да му полицајци прилазе, Р.Х. је марихуану убацио у уста и прогутао... Од тога му очигледно није било добро, јер је пред полицајцима убрзо повратио, избацивши прогутани садржај из организма.
У ПУ Градишка навое да је Р.Х. уручен прекршајни налог због прекршаја из Закона о јавном реду и миру (конзумирање дроге на јавном мјесту) и прекршаја из Закона о производњи и промету опојне дроге (посједовање),
”Код наведеног лица пронађено је и одузето око шест грама суве биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану”, саопштила је ПУ Градишка.
