Србац: Мушкарац слетио с пута и погинуо на лицу мјеста

Извор:
АТВ
24.10.2025
10:36
Коментари:0
На магистралном путу Србац – Дервента, у мјесту Корови, општина Србац, јуче око 18 часова, догодила се саобраћајна несрећа у којој је погинуо мушкарац О.С.
Према обављеном увиђају он је слетио са коловоза у аутомобилу марке ''Volkswagen“, којим је управљаo О.С. из Српца, и нажалост смртно страдао.
Хроника
У кориту Дрине пронађено тијело мушкарца
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а увиђај на лицу мјеста обавили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму