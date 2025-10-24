Logo

Србац: Мушкарац слетио с пута и погинуо на лицу мјеста

Извор:

АТВ

24.10.2025

10:36

Коментари:

0
Полиција Србије
Фото: Танјуг/АП

На магистралном путу Србац – Дервента, у мјесту Корови, општина Србац, јуче око 18 часова, догодила се саобраћајна несрећа у којој је погинуо мушкарац О.С.

Према обављеном увиђају он је слетио са коловоза у аутомобилу марке ''Volkswagen“, којим је управљаo О.С. из Српца, и нажалост смртно страдао.

Полиција потрага

Хроника

У кориту Дрине пронађено тијело мушкарца

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а увиђај на лицу мјеста обавили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.

Подијели:

Тагови:

погинуо мушкарац

Саобраћајна несрећа

Srbac

ОЈТ Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

policija Srbija

Хроника

Несвакидашња саобраћајна несрећа, комби усмртио кобилу

1 д

0
Авион се запалио одмах по полијетању, погинуло двоје путника

Свијет

Авион се запалио одмах по полијетању, погинуло двоје путника

1 д

0
Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

Свијет

Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

1 д

0
трагедија клашнице

Хроника

Привредник из Лакташа подлегао након несреће у Клашницама

2 д

1

Више из рубрике

полиција

Хроника

У кориту Дрине пронађено тијело мушкарца

4 ч

0
Мађари пријављени полицији због сумњивог понашања

Хроника

Мађари пријављени полицији због сумњивог понашања

21 ч

0
Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

Хроника

Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

23 ч

4
policija Srbija

Хроника

Несвакидашња саобраћајна несрећа, комби усмртио кобилу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner