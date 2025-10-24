У кориту Дрине пронађено тијело мушкарца

Извор:
У кориту ријеке Дрине, у мјесту Козлук (Зворник) пронађено је тијело мушке особе.
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су извршили увиђај на лицу мјеста. Пронађено тијело је прегледано од стране доктора мртвозорника који је констатовао да нема трагова насилне смрти. Утврђено је да се ради о мушкарцу иницијала М.Н. са подручја града Зворника чији је нестанак овој полицијској станици пријављен 22. октобра око 14 часова.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ Бијељина који је наложио обдукцију, која ће бити обављена у ЈУ Завод за судску медицину у Бијељини. Након комплетирања предмета слиједи достављање извјештаја о предузетим мјерама и радњама надлежном тужилаштву, наводи се у саопштењу.
