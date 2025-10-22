Logo

Мистериозна смрт у Карловцу: Пронађено тијело жене (33), одмах покренута истрага

22.10.2025

07:54

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У градској четврти Грабрик у Карловцу синоћ је пронађено тијело 33-годишње жене.

Полиција је одмах по дојави изашла на терен, а с обзиром на околности, као и налог за обдукцију, незванично се сумња на насилну смрт - иако то није изричито потврђено у службеном извјештају.

vatrogasci

Хроника

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

Полиција је о догађају саопштила сљедеће: "На основу примљене дојаве, полицијски службеници синоћ су у стану у градској четврти Грабрик у Карловцу пронашли мртво тијело 33-годишњакиње. На мјесту догађаја спроведен је увиђај, а слиједи обдукција и даља криминалистичка истрага ради утврђивања тачног узрока смрти и околности настанка овог догађаја."

Више информација очекује се након довршене обдукције и резултата криминалистичке истраге.

(Телеграф.рс)

tijelo žene

Karlovac

