Хтио да избаци сина, снају и петоро унука: Искључио им струју и воду, добио огромну казну

Извор:

Курир

21.10.2025

09:48

Коментари:

0
Фото: АТВ

Према пресуди, мушкарац је 6. септембра 2024. године, у јутарњим сатима, дошао у кућу у којој живе његов син и снаја са петоро малољетне дјеце и рекао им да морају да се иселе.

Након тога, како је наведено у судском документу, онемогућио им је нормално функционисање у домаћинству искључивањем струје и водовода.

За такве радње, суд га је прогласио кривим и казнио новчаном казном од 550 евра.

Спавање

Здравље

Спавате као медвјед, вук, лав или делфин? Ево зашто је квалитет сна важнији од његове дужине

У своју одбрану, 59-годишњак је тврдио да није био насилан, већ да је само штитио своју имовину. Објаснио је да његов син и снаја користе његову кућу без накнаде, не плаћају комуналне услуге и, према његовим ријечима, проузроковали су значајну материјалну штету.

- Користили су кућу без икакве надокнаде, нису плаћали комуналне услуге и проузроковали су велику материјалну штету. Зато сам их у августу писмено замолио да се иселе из моје куће и дао им мјесец дана да пронађу друго мјесто за живот. Упозорио сам их да ћу им искључити струју и воду ако се не иселе у том року - рекао је окривљени.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

- Вјерујем да се нисам насилно понашао према њима, већ сам само бранио своју имовину од њиховог незаконитог коришћења - додао је. Међутим, упркос његовим тврдњама и чињеници да је он власник имовине, суд је закључио да се ради о облику економског насиља и потврдио казну.

