Удружења поднијела пријаву против Томпсона

20.10.2025
16:35
Антифашистичка лига Хрватске, Центар за суочавање с прошлошћу "Документи" и удружење ратних ветерана "ВЕДРА" поднијели су пријаву против пјевача Марка Перковића Томпсона због коришћења усташког поздрава у његовој пјесми.
Весна Тершелич из Центра "Документи" рекла је да су приложили јасне и недвосмислене доказе да је Томпсон у своју пјесму унио тај поздрав само ради величања усташког покрета и режима НДХ.
"Јавно изрицање усташког поздрава је говор мржње и сваки пут кад се изриче то је увреда за све који су преживјели те злочине и увреда за све који цијене слободу и залажу се за поштовање људских права", рекла је Тершеличева на конференцији за новинаре одржаној пред спомеником жртвама Холокауста и усташког режима у Загребу.
Предсједник Антифашистичке лиге Зоран Пусић сматра да је веома опасно то што људи на високим политичким положајима тврде да ставови које промовише Томпсон треба да буду темељ на којем се гради Хрватска па и ЕУ.
"Ја нисам жртва усташког режима, али ове ствари организујемо зато што желимо да наша дјеца и наши унуци не буду жртве релативизације усташког режима", рекао је Пусић.
Адвокат Клаудио Чурин подсјетио је да је кажњивост таквог поздрава потврђена од Европског суда за људска права и да нема сумње да се ради о покличу који подстиче на мржњу.
