Logo

Змија залутала у гаражу

Извор:

Индекс

19.10.2025

15:16

Коментари:

0
Змија залутала у гаражу
Фото: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba

Азил за напуштене животиње Града Загреба - Думовец имало је још једну интервенцију због залутале змије.

Како су објавили на својим друштвеним мрежама, синоћ су добили дојаву о змији која је примјећена у подземној гаражи зграде у загребачком насељу Реметинец.

Запослени у теренској служби одмах је изашао на лице мјеста и успјешно преузео змију. Утврђено је да се ради о бјелорепом питону (Zamenis longissimus), неотровној и заштићеној врсти змије која се може наћи широм Хрватске. „Наш колега из теренске службе преузео ју је. Утврдио је да се ради о здравом бјелорепом питону који се може одмах вратити у дивљину“, саопштили су из Склоништа Думовец.

Истичу да змија није била повређена нити исцрпљена, па је одмах враћена у своје природно окружење. Радник склоништа пронашао је погодно мјесто даље од људи и саобраћаја, гдје је залутала бијела змија пуштена.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Змија

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

Република Српска

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

3 ч

8
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

3 ч

0
Policija Srbija

Србија

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

3 ч

0
Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

БиХ

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

4 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ударио мотоциклисту, па побјегао са мјеста удеса: Полиција га тражи

7 ч

0
Почели локални избори у Сјеверној Македонији

Регион

Почели локални избори у Сјеверној Македонији

9 ч

0
Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

Регион

Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшен старац: У стану вагао и паковао кокаин

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner