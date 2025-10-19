Змија залутала у гаражу

Извор:
19.10.2025
Азил за напуштене животиње Града Загреба - Думовец имало је још једну интервенцију због залутале змије.
Како су објавили на својим друштвеним мрежама, синоћ су добили дојаву о змији која је примјећена у подземној гаражи зграде у загребачком насељу Реметинец.
Запослени у теренској служби одмах је изашао на лице мјеста и успјешно преузео змију. Утврђено је да се ради о бјелорепом питону (Zamenis longissimus), неотровној и заштићеној врсти змије која се може наћи широм Хрватске. „Наш колега из теренске службе преузео ју је. Утврдио је да се ради о здравом бјелорепом питону који се може одмах вратити у дивљину“, саопштили су из Склоништа Думовец.
Истичу да змија није била повређена нити исцрпљена, па је одмах враћена у своје природно окружење. Радник склоништа пронашао је погодно мјесто даље од људи и саобраћаја, гдје је залутала бијела змија пуштена.
