Logo

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

Извор:

СРНА

19.10.2025

14:49

Коментари:

0
Policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Београдска полиција, у сарадњи са тужилаштвом, заплијенила је око 15 килограма марихуане и ухапсила мушкарца због сумње да је починио кривично дјело неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога, рекао је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Дачић је навео да је ухапшен Ђ.М. (25) и да је у "фијату дукато", којим је управљао полиција заплијенила 29 пакета са биљном материјом налик на марихуану, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Србије.

Полиција Републике Српске

Хроника

Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

Ђ.М. је при хапшењу пружао отпор и више пута ударио полицајца у главу, због чега ће против њега бити поднесена и кривична пријава за напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и биће приведен надлежном тужилаштву.

Подијели:

Тагови:

хапшење

zaplijena

zaplijenjena droga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

Хроника

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

4 ч

4
Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

Хроника

Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

5 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшен старац: У стану вагао и паковао кокаин

1 д

0
Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније

Србија

Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније

1 д

0

Више из рубрике

Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

Србија

Возачу аутобуса (70) одређен притвор: Сумњичи се да је возио 120 километара на час

47 мин

0
Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

Србија

Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

1 ч

0
Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

Србија

Вулин: Србија проблем НИС-а мора да ријеши у договору и уз сагласност Руске Федерације

3 ч

0
У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене

Србија

У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner