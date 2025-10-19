Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

Извор:
Београдска полиција, у сарадњи са тужилаштвом, заплијенила је око 15 килограма марихуане и ухапсила мушкарца због сумње да је починио кривично дјело неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога, рекао је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Дачић је навео да је ухапшен Ђ.М. (25) и да је у "фијату дукато", којим је управљао полиција заплијенила 29 пакета са биљном материјом налик на марихуану, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Србије.
Ђ.М. је при хапшењу пружао отпор и више пута ударио полицајца у главу, због чега ће против њега бити поднесена и кривична пријава за напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и биће приведен надлежном тужилаштву.
