Куртијева полиција привела седморо Срба у Зубином Потоку и Звечану

Извор:

Танјуг

19.10.2025

13:39

Коментари:

0
Фото: Танјуг

Седморо Срба приведено је у акцији у Зубином Потоку и Звечану, коју је јутрос наредио Аљбин Курти у наставку бруталне физичке и правне репресије према српском народу, саопштила је Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохију.

Из Канцеларије су прецизирали да су Куртијеве специјалне снаге око 6.00 часова упале у Зубин Поток и Звечан под пуним наоружањем како би застрашиле и унијеле немир међу српске породице и домаћине који деценијама живе на тим просторима.

У саопштењу се наводи да су опсадно полицијско стање и узнемиравање Срба трајали више сати.

policija-kosovo-060925

Србија

Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

''Током ове бруталне акције Куртијеви специјалци поразбијали су врата на српским кућама, вршећи претрес и преметачину, уз арбитрарна привођења наших сународника. Њима ће бити обезбеђена правна помоћ, а и њиховом провођењу обавестићемо и међународне представнике'', истиче се у саопштењу.

У Канцеларији за Косово и Метохију сматрају да је данашња акција одмазда Аљбина Куртија према српском народу на сјеверу Косова и Метохије због побједе Срба на недавно завршеним изборима и да је изазвана нервозом Приштине усљед изборног дебакла који Курти жели да компензује преко леђа српског народа.

Из тужилаштва у Приштини раније је саопштено да се акција спроводи због сумње на извршење кривичних дјела угрожавање особља УН или особља повезаног са њима, тешко убиство и напад на службено лице током обављања службене дужности.

Косово и Метохија

Звечан

Zubin Potok

privođenje

Срби

