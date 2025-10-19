У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене

19.10.2025
09:48
Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у судару аутобуса и путничког возила на путу Чачак-Крагујевац.
Саобраћајна несрећа десила се око 6.40 часова у мјесту Бечањ, а аутобус је након судара слетио са пута и ударио у бандеру, преноси РТС.
На терену су припадници саобраћајне полиције, Хитне помоћи и Сектора за ванредне ситуације.
