У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене

19.10.2025

09:48

У судару аутобуса и аутомобила погинула једна особа, двије повријеђене
Фото: Pexels

Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у судару аутобуса и путничког возила на путу Чачак-Крагујевац.

Саобраћајна несрећа десила се око 6.40 часова у мјесту Бечањ, а аутобус је након судара слетио са пута и ударио у бандеру, преноси РТС.

saht pixabay

Србија

Језиво! Мушкарац упао главом у шахт пун воде, грађани нису успјели да га спасу

На терену су припадници саобраћајне полиције, Хитне помоћи и Сектора за ванредне ситуације.

Саобраћајна несрећа

судар

poginuli

