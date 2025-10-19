Logo

Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости

Фото: Instagram/@sremskamitrovica.mojgradsm/screenshot

Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је да се седам путника који су најтеже повријеђени у несрећи аутобуса у петак налазе на одjељењу интензивне његе те установе и да је њихово стање тренутно стабилно.

Он је за РТС рекао и да је јуче било 22 отпуштања, а да ће нека од њих бити спроведена данас.

Према његовим ријечима, на одјељењима ортопедије и хирургије има и других пацијената и они ће бити пуштени у наредним данима, док се њихово стање прати и обавља додатна дијагностика.

''Имаћемо интервенције у вези са ортопедским повредама, биће операција, али стање свих је стабилно'', рекао је Мирнић.

autobus-Sremska Mitrovica

Хроника

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

Пацијент који је превезен у Београд, а који је тешко повријеђен, тренутно је у стабилном стању, додао је.

Када је ријеч о кампањи прикупљања крви, Мирнић наводи да крви има довољно, али да ће она свакако бити потребна у наредном периоду.

''Више од 90 давалаца се јуче регистровало и дало крв, а кампања се наставља у Служби за трансфузију крви Опште болнице у Сремској Митровици у уторак'', рекао је Мирнић.

Он је у суботу рекао да је 39 пацијената хоспитализовано, а седам је остало на интензивној њези.

илу-свијећа-17092025

Србија

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Сремска Митровица ће сутра, 20. октобра, обиљежити Дан жалости због несреће у близини града у којој су три особе погинуле када се преврнуо аутобус, рекао је у суботу градоначелник Бранислав Недимовић.

Три особе су погинуле, а око 80 је повријеђено када се у петак око 14:45 часова на путу Сремска Митровица - Јарак преврнуо аутобус који је превозио раднике компаније "Хелткер".

