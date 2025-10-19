Стање повријеђених у несрећи код Сремске Митровице стабилно, сутра дан жалости

Извор:
Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је да се седам путника који су најтеже повријеђени у несрећи аутобуса у петак налазе на одjељењу интензивне његе те установе и да је њихово стање тренутно стабилно.
Он је за РТС рекао и да је јуче било 22 отпуштања, а да ће нека од њих бити спроведена данас.
Према његовим ријечима, на одјељењима ортопедије и хирургије има и других пацијената и они ће бити пуштени у наредним данима, док се њихово стање прати и обавља додатна дијагностика.
''Имаћемо интервенције у вези са ортопедским повредама, биће операција, али стање свих је стабилно'', рекао је Мирнић.
Пацијент који је превезен у Београд, а који је тешко повријеђен, тренутно је у стабилном стању, додао је.
Када је ријеч о кампањи прикупљања крви, Мирнић наводи да крви има довољно, али да ће она свакако бити потребна у наредном периоду.
''Више од 90 давалаца се јуче регистровало и дало крв, а кампања се наставља у Служби за трансфузију крви Опште болнице у Сремској Митровици у уторак'', рекао је Мирнић.
Он је у суботу рекао да је 39 пацијената хоспитализовано, а седам је остало на интензивној њези.
Сремска Митровица ће сутра, 20. октобра, обиљежити Дан жалости због несреће у близини града у којој су три особе погинуле када се преврнуо аутобус, рекао је у суботу градоначелник Бранислав Недимовић.
Три особе су погинуле, а око 80 је повријеђено када се у петак око 14:45 часова на путу Сремска Митровица - Јарак преврнуо аутобус који је превозио раднике компаније "Хелткер".
