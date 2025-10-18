''Послала сам га у башту, вратили га у ковчегу'' Удовица Јована ког је убио комшија очајна

Извор:
Јована Мијајловића (80) убио је крајем августа комшија Љубисав Т. (81) у Пирковцу на Сврљишким планинама, селу са само 12 становника.
Супруга убијеног Јована Србијанка, не мири се са судбином која ју је задесила и убиством супруга са којим је у браку била пуних 60 година.
- Много ми је тешко без супруга, како да није. Ми смо се млади узели, сад 20. јуна смо прославили 60 пуних година од вјенчања. Да кажем тако, не памтим вријеме без њега. Овдје сам се удала са 17 година и овде у Пирковцу сам напунила осамнаесту годину. Такав домаћин као што је био мој Јован, не постоји. Радовали смо се и причали о томе како крава сад треба да нам се отели, имамо башту, стоку, али сад све то не вриједи када њега нема. Испратила сам га у башту, а вратио ми се у ковчегу. Син је често на терену у Београду, дјеца и снаја у Нишу. Обилазе ме кад могу, али навикла је душа да Јован увијек буде ту. Како да ми није тешко без њега послије толико година заједничког лијепог брака - испричала је Србијанка за Курир и додала да још увијек не зна зашто је Љубисав убио Јована, када пуних 40 година нису разговарали:
- Ништа ми не знамо о томе шта је он причао послије хапшења и како је причао, и зашто би убио мог супруга када ни једну ријеч нису проговорили четири деценије.
Удовица је раније испричала да је Љубисав Т. био пргав човјек, да се бахатио по селу и раније. Испричала је када је супруга тог 28. августа видјела посљедњи пут.
- Посљедњи пут сам видјела супруга Јована ујутру када је пошао у њиву да угаси гасни топ који пуца, па тера од расада дивље свиње и остале штеточине. Имали смо проблема са тим дивљим свињама у кукурузишту и само је пошао да га угаси. Онда сам му рекла: "Сачекај, заједно ћемо да кренемо, само да намиримо краву". Мислила сам и зрео парадајз да наберемо. Онда ми је он рекао: "А што ти да идеш да се мучиш, када ја то све могу сам". Тада сам га посљедњи пут видјела. То је било око девет сати. Људи га видјели када је угасио топ. И убијен је тамо где је расад парадајза - испричала је.
Подсјетимо, Љубисав је убио Јована, па његово тијело умотао у најлон, па га на трактору одвезао у сусједно село Раденковац и бацио у јарак у шуми, док је крваве ствари наводно опрао у потоку. Након убиства, Љубисав је доведен на мјесто злочина где је објаснио шта је и како урадио.
Јован је иза себе оставио супругу, сина и унуке док осумњичени за убиство, Љубисав нема никог.
