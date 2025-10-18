Logo

''Послала сам га у башту, вратили га у ковчегу'' Удовица Јована ког је убио комшија очајна

Извор:

Курир

18.10.2025

10:56

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Јована Мијајловића (80) убио је крајем августа комшија Љубисав Т. (81) у Пирковцу на Сврљишким планинама, селу са само 12 становника.

Супруга убијеног Јована Србијанка, не мири се са судбином која ју је задесила и убиством супруга са којим је у браку била пуних 60 година.

Ставрос Демостенус

Свијет

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

- Много ми је тешко без супруга, како да није. Ми смо се млади узели, сад 20. јуна смо прославили 60 пуних година од вјенчања. Да кажем тако, не памтим вријеме без њега. Овдје сам се удала са 17 година и овде у Пирковцу сам напунила осамнаесту годину. Такав домаћин као што је био мој Јован, не постоји. Радовали смо се и причали о томе како крава сад треба да нам се отели, имамо башту, стоку, али сад све то не вриједи када њега нема. Испратила сам га у башту, а вратио ми се у ковчегу. Син је често на терену у Београду, дјеца и снаја у Нишу. Обилазе ме кад могу, али навикла је душа да Јован увијек буде ту. Како да ми није тешко без њега послије толико година заједничког лијепог брака - испричала је Србијанка за Курир и додала да још увијек не зна зашто је Љубисав убио Јована, када пуних 40 година нису разговарали:

Ruža

Култура

Умрла легендарна глумица у 86. години

- Ништа ми не знамо о томе шта је он причао послије хапшења и како је причао, и зашто би убио мог супруга када ни једну ријеч нису проговорили четири деценије.

Удовица је раније испричала да је Љубисав Т. био пргав човјек, да се бахатио по селу и раније. Испричала је када је супруга тог 28. августа видјела посљедњи пут.

- Посљедњи пут сам видјела супруга Јована ујутру када је пошао у њиву да угаси гасни топ који пуца, па тера од расада дивље свиње и остале штеточине. Имали смо проблема са тим дивљим свињама у кукурузишту и само је пошао да га угаси. Онда сам му рекла: "Сачекај, заједно ћемо да кренемо, само да намиримо краву". Мислила сам и зрео парадајз да наберемо. Онда ми је он рекао: "А што ти да идеш да се мучиш, када ја то све могу сам". Тада сам га посљедњи пут видјела. То је било око девет сати. Људи га видјели када је угасио топ. И убијен је тамо где је расад парадајза - испричала је.

dzonson i dzonson

Свијет

Хиљаде људи у Великој Британији тужило Џонсон и Џонсон

Подсјетимо, Љубисав је убио Јована, па његово тијело умотао у најлон, па га на трактору одвезао у сусједно село Раденковац и бацио у јарак у шуми, док је крваве ствари наводно опрао у потоку. Након убиства, Љубисав је доведен на мјесто злочина где је објаснио шта је и како урадио.

Јован је иза себе оставио супругу, сина и унуке док осумњичени за убиство, Љубисав нема никог.

Подијели:

Тагови:

Убиство

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брата избо ножем: Подигнута оптужница против Аднана Дидића!

Хроника

Брата избо ножем: Подигнута оптужница против Аднана Дидића!

1 д

0
Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

Хроника

Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

1 д

0
Убијен предсједник контроверзног клуба

Фудбал

Убијен предсједник контроверзног клуба

1 д

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Приведен још један осумњичени за убиство Филипа Ивановића

1 д

0

Више из рубрике

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Србија

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

2 ч

0
Умрла бака Резлица (105): "Мора да ме Бог неће прима, зашто толико да живи баба кад млади помреше"

Србија

Умрла бака Резлица (105): "Мора да ме Бог неће прима, зашто толико да живи баба кад млади помреше"

3 ч

0
Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

Србија

Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

4 ч

0
Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата

Србија

Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

12

33

НСРС добила новог посланика

12

29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

12

24

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

12

22

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner