Умрла легендарна глумица у 86. години

Извор:
Информер
18.10.2025
10:39
Коментари:0
Британска глумица Саманта Егар, позната по филмовима "Колекционар", "Доктор Дулитл" и "Легло", преминула је у 86. години живота.
Тужну вијест потврдила је њена ћерка Џена Стерн, која је открила да је славна глумица "отишла мирно и тихо, окружена породицом", док јој је шапутала колико је вољена.
Саманта Егар била је једно од најистакнутијих имена британског филма друге половине 20. вијека. Прославила се улогом младе умјетнице коју отима усамљени колекционар у филму "Колекционар" из 1965. године, за коју је освојила награду за најбољу глумицу у Кану, Златни глобус и номинацију за Оскара.
Након тог успијеха, низала је запажене улоге у класичним остварењима попут "Доктора Дулитла" са Рексом Харисоном, "Ходај, не трчи" са Керијем Грантом, те "Моли Магвајерс" и "Штап за ходање".
Публика је памти и по изузетно потресној улози у хорору Дејвида Кроненберга "Легло" из 1979. године, гдје је тумачила пацијенткињу у психотерапији повезану с низом језивих убистава.
Поред филмског рада, Егар је имала богату телевизијску каријеру, а колеге су је описивале као "лијепу, интелигентну и довољно јаку да буде фасцинантно рањива". За собом је оставила снажно умјетничко наслеђе и генерације глумица које су у њој виделе узор.
