НПРС: Захвалност предсједнику Додику за дугогодишњу помоћ развоју позоришне умјетности у Српској

СРНА
17.10.2025
20:36
Народно позориште Републике Српске упутило је искрену захвалност предсједнику Републике Српске Милораду Додику за дугогодишњу и континуирану подршку, разумијевање, помоћ и повјерење које пружа развоју позоришне умјетности и културе у Републици Српској.
''Ваша подршка представља снажан подстицај нашем раду и потврду да заједнички дијелимо увјерење о значају културе као темеља идентитета и друштвеног напретка. Посебно цијенимо Ваше залагање у јачању међународне сарадње и промоцији нашег стваралаштва изван граница земље'', истиче се у писму које је предсједнику Додику у име Народног позоришта Републике Српске упутила директор ове установе културе Дијана Грбић.
Она је истакла да захваљујући тој подршци Народно позориште Републике Српске успијева да унапређује свој умјетнички израз, проширује репертоар, гради мостове сарадње са позориштима и институцијама културе широм региона.
''Захваљујући Вашој подршци 27. Театар фест Петар Кочић ове је године одржан у проширеном издању и изван просторија Народног позоришта Републике Српске, чиме је додатно обогаћен културни живот Бањалуке и Републике Српске'', навела је Грбићева.
Она је нагласила да поводом Дана Народног позоришта Републике Српске, у знак захвалности и поштовања, ова институција додјељује предсједнику Додику захвалницу и умјетничку статуу академског вајара Бојана Микулића "Наклон глумца" као симбол повезаности умјетности, стваралаштва и подршке коју је показао према њиховом раду.
У Кабинету предсједника Републике Срни је речено да је предсједник Додик изразио задовољство што је Народно позориште Републике Српске препознало значај подршке институција Републике Српске, јер се управо кроз културу, умјетност и стваралаштво чува српски идентитет и духовна снага српског народа.
Додик је рекао да је "Театар фест" важан културни догађај који Бањалуку и Републику Српску сврстава међу центре позоришног стваралаштва региона.
''Умјетници и позоришни радници заслужују подршку и поштовање, јер они свједоче вриједности нашег народа, његове традиције и савремене енергије. Задовољство ми је што Република Српска и ја лично кроз подршку оваквим манифестацијама показујемо да бринемо о култури као темељном дијелу нашег идентитета'', истакао је Додик.
Он је нагласио да му много значи захвалност Народног позоришта Републике Српске, јер је то потврда узајамног поштовања и заједничког циља да се чува и јача културни живот Републике Српске.
