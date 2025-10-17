Logo

Пет година тишине? Хамас има план

Извор:

Б92

17.10.2025

20:27

Пет година тишине? Хамас има план
Фото: Танјуг/АП

Хамас планира да задржи безбедносну контролу над Газом током прелазног периода, изјавио је високи званичник ове организације Мохамед Назал, додајући да не може да се обавеже на разоружање и да је та милитантна група спремна на петогодишњу паузу у сукобима.

У интервјуу за Ројтерс из Дохе, где се већина политичког руководства Хамаса налази, Назал је поручио да је организација спремна на прекид ватре у трајању до пет година, како би се разорена Газа обновила, уз гаранције које би касније отвориле "перспективе и наду" за палестинску државност.

Назал је бранио недавне акције Хамаса у Гази, укључујући јавна погубљења, рекавши да су у ратним условима такве мере "изузетне", а да су погубљени били криви за убиства, наводи Ројтерс.

"Не могу да кажем ни да, ни не. То зависи од природе предлога. Коме би оружје требало да буде предато", одговорио је Назал на питање да ли ће Хамас положити оружје.

Додао је да се питање оружја не односи само на Хамас, већ и на друге палестинске фракције и да ће о томе морати да се одлучује на националном нивоу.

Назал је за Ројтерс такође рекао да Хамас нема интерес да задржи тијела преминулих талаца отетих 7. октобра, наводећи да су до сада предали девет од 28 тијела, али да се суочавају с техничким потешкоћама у проналажењу осталих. Истакао је да би у тим напорима могли да помогну Турска, САД и друге међународне стране.

Назал је потврдио да ће друга фаза преговора ускоро започети, а Трамп је изјавио да је Хамасу јасно стављено до знања да мора да се разоружа или ће бити приморан на то. Назал је истакао да постоји разумијевање о присуству Хамаса на терену током прелазне фазе, уз оцјену да је њихово присуство потребно како би се обезбиједили конвоји хуманитарне помоћи и спријечили напади криминалних група.

"Ово је прелазна фаза. Грађанску власт водиће техничка администрација, али ће Хамас бити присутан на терену", нагласио је Назал, додајући да би након тога требало да буду одржани избори.

Навео је да посредници до сада нису разговарали с Хамасом о могућем доласку међународних стабилизационих снага у Газу, како је предвиђено Трамповим планом. Иако оснивачка повеља Хамаса позива на уништење Израела, Назал је истакао да је група предлагала дугорочно примирје у замјену за палестинску државу у границама из 1967. године.

Назал је истакао да и да циљ није припрема за будући рат додајући да би након могућег петогодишњег примирја, међународне гаранције могле да донесу "наду и перспективу" палестинском народу.

"Палестинци желе своју независну државу", закључио је.

Према договору о примирју између Хамаса и Израела од 4. октобра, Хамас је пристао да преда таоце и власт техничкој управи, али је нагласио да се остала питања морају решавати у ширем палестинском оквиру, а до сада су ослобођени сви живи таоци.

Таг:

Хамас

