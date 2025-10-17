Син оснивача компаније Манго под истрагом због очеве смрти: Гурнуо га у провалију?

Извор:
Блиц
17.10.2025
17:40
Коментари:0
Иако се исправа вјеровало да је Исак Андик (71), милијардер и оснивач модног ланца "Манго", погинуо је у несрећи на планини Монтсерат у Каталонији прошле године, истрага је сада кренула у другом смјеру - сумња се да га је убио син Џонатан! А у цијелу причу је уплетена и позамашна сума од 70 милиона евра.
Како су прије непуних годину дана извјештавали свјетски медији, Андик је погинуо 14. децембра 2024. када је пао у провалију дубоку више од 100 метара, док је планинарио са својим сином Џонатаном. Компанија “Манго” је саопштила да је ријеч о “несрећном случају”.
Међутим, истрага је сада промијенила правац: од почетне хипотезе да је ријеч о планинарској несрећи до сценарија који разматра каталонска полиција – могућег убиства. Једини осумњичени је, заправо, једина особа која је била са њим на планини кобног дана – његов син Џонатан Андик.
Прије неколико дана, полицијски истражитељи су од Џонатана затражили да им преда свој мобилни телефон ради анализе, а убрзо након тога му је посредно саопштено да је званично под истрагом за убиство.
Истрага се води у строгој тајности, пише шпански лист “Ел Паис”. За сада нема конкретних доказа, али су одређене недосљедности у Џонатановим изјавама подстакле сумњу истражитеља:
• у својој првој изјави, коју је дао након инцидента, Џонатан је изнио нетачне информације које су се тада могле приписати утицају емоција
• међутим, у другој изјави, узимајући у обзир проток времена, недосљедности су се наставиле
• каталонска полиција је открила контрадикторности између његових изјава и резултата истраге са лица мјеста, што је појачало њихове сумње
• Естефанија Кнут, партнерка бизнисмена и професионална голферка, током сведочења је рекла да су отац и син имали лош однос
Кнутова је посебно истакла један инцидент из 2015. године: након што је управљање компанијом повјерио тиму руководилаца међу којима је био и његов син, Исак Андик је замјерио Џонатану што није задовољан правцем којим компанија иде.
У наредним годинама “Манго” је запао у тешку ситуацију и биљежио милионске губитке. Међутим, према изворима “Ел Паиса”, Кнутова у свом свједочењу није поменула никакве сукобе прије Исакове смрти, нити је уопште указала на могућност убиства.
Породица Исака Андика, међутим, не жели да говори детаљније за медије наглашавајући да ће наставити да сарађује са надлежним органима.
– Увјерени смо да ће се овај процес завршити што је прије могуће и да ће се доказати невиност Џонтана Андика – додали су чланови породице милијардера.
Подјела имовине најбогатијег привредника у Каталонији изазвала је финансијски спорт између његове партнерке Естефаније Кнут и његово троје дјеце – сином Џонатаном и кћеркама Џудит и Саром. Тај сукоб траје и дан-данас.
Насљедство Исака Андика је подијељено равноправно међу дјецом, како би се избјегли потенцијални конфликти, међутим, хаос је настао због другог дијела његовог огромног богатства – које према тестаменту припада Кнутовој, с којом је био у вези посљедњих шест година.
Жена, која управља бројним компанијама, сматрала је да износ који је Андик одредио у тестаменту (састављеном у јулу 2023.) не испуњава њена финансијска очекивања и да би требало да добије 70 милиона евра – знатно већу суму од оне предвиђене.
Породица предузетника и Кнутова су покушали да спор ријеше мирним путем – били су вољни да јој дају одређену суму, али не ту. Међутим, преговори су запали у ћорсокак и није постигнут договор. Ситуација је и даље непромијењена. Сада Андиковој партнерки остају три опције:
•да прихвати суму коју нуде наследници
•да настави преговоре
•да покрене грађански спор
Потрес и у модном царству
Андик је био бизнисмен турског поријекла. Основао је “Манго” у Барселони 1984. године, а онда је ланац бутика отворен широм свијета. Према неким процјенама, послују у 120 земаља.
Смрт Исака Андика на планини изазвала је и велики потрес у његовом модном царству. Иако се дуже вријеме прије смрти повукао из свакодневног управљања, творац “Манга” је и даље имао снажан утицај на стратегију компаније, нарочито у погледу дугорочне визије и очувања наслијеђа које је градио 40 година, још од тренутка када је започео посао продајом кошуља.
Након његове смрти, управни одбор компаније “Пунто Фа С.Л.”, која обухвата цјелокупни посао “Манга”, именовао је Тонија Руиза, тадашњег генералног директора, за новог предсједника.
Породица је од тада реорганизовала своје пословне структуре и повукла се у други план.
Занимљиво је и да је “Форбс” процијенио да је својевремено Андик био најбогатији човјек у Шпанији. Када је ријеч о некретнинама, укупна имовина је процијењена на око 1,2 милијарде евра, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
19
15
19
10
18
57
18
54
18
46
Тренутно на програму