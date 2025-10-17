Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан

Извор:
Телеграф
17.10.2025
15:27
Коментари:0
Због забране прелета над територијама држава чланица Европске уније, авион руског предсједника Владимира Путина мораће да избјегне велики дио европског ваздушног простора уколико заиста полети ка Мађарској на састанак са Доналдом Трампом. Иако тачан план лета није објављен, војни аналитичари у Москви и међународни авио портали указују на неколико реалних опција – а највјероватнија укључује прелет преко Црног мора, Турске, Црне Горе и Србије.
Лет од Москве до Будимпеште директно би иначе трајао око два сата и протезао се на приближно 1.500 километара. Међутим, због затвореног ЕУ ваздушног простора, Путинов авион Иљушин Ил-96 морао би да се спусти знатно јужније, преко међународних вода Црног мора и пријатељских држава које нису увеле санкције Русији. Таква рута могла би да продужи лет и до три сата.
Најизводљивији правац, према наводима руских медија, био би: Москва – Црно море – Турска – Црна Гора – Србија – Будимпешта.
Свијет
Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру
Ова рута избјегава сав ваздушни простор чланица ЕУ и НАТО-а који би могао да одбије дозволу за прелет, а истовремено се ослања на земље са којима Русија одржава активне дипломатске односе.
Контрола летења у Анкари и Београду имала би кључну улогу у координацији, с обзиром на то да би авион морао да уђе у мађарски простор из правца Србије.
За летове овог типа користи се Иљушин Ил-96-300ПУ, специјално модификована верзија руског широкотрупног авиона, намијењена искључиво предсједнику државе. Авион има долет од око 13.000 километара, што му омогућава вишесатне интерконтиненталне летове без слијетања. Кабина је конструисана тако да функционише као летећи командни центар, са напредним комуникационим системима и ојачаном електронском заштитом.
Свијет
Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту
Путин користи авионе из Специјалног авио одреда „Rossija“, чија је база на аеродрому Внуково-2 код Москве. У флоти се налази неколико авиона овог типа (регистрације РА-96016, РА-96018, РА-96019 и РА-96022), а сви су опремљени и резервним резервоарима који омогућавају прелет дугих рута без техничких слетања.
Иако технички изводљив, лет таквом рутом захтијева комплексну координацију и прецизно планирање безбједносних протокола. Стручњаци наводе да би путања преко Турске и Балкана представљала најбезбједнији компромис између дужине пута и политичке реалности.
Свијет
Кремљ: Самит Путина и Трампа могућ у наредне двије недјеље
Планирани сусрет Путина и Трампа у Будимпешти, који је мађарски премијер Виктор Орбан већ поздравио као “историјску прилику за мир”, биће праћен под посебном пажњом свјетске јавности — не само због теме разговора, већ и због самог начина на који ће руски предсједник физички стићи до земље чланице Европске уније.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
16
57
16
39
16
32
16
31
16
21
Тренутно на програму