Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

Извор:
СРНА
17.10.2025
13:45
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп потврдио је да ће се у наредних неколико седмица састати са предсједником Кине Си Ђинпингом.
Он је за "Фокс њуз" рекао да ће се са Сијем састати током посјете Јужној Кореји.
Србија
Родитељи забринути: Насилници стално чекају дјецу испред школе
Трамп је додао да ће се у Јужној Кореји састати са још неколико званичника, али није открио о којим званичницима је ријеч.
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму