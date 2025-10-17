Logo

Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

17.10.2025

13:45

Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп потврдио је да ће се у наредних неколико седмица састати са предсједником Кине Си Ђинпингом.

Он је за "Фокс њуз" рекао да ће се са Сијем састати током посјете Јужној Кореји.

Трамп је додао да ће се у Јужној Кореји састати са још неколико званичника, али није открио о којим званичницима је ријеч.

