Олимпијски базен поново на располагању спортистима

Градски олимпијски базен у Бањалуци од данас је поново на располагању спортистима и рекреативцима овога града, али и Републике Српске.
Скупштина града Бањалука усвојила је на ванредној сједници у понедјељак, 13. октобра, амандман којим је омогућено да Градском олимпијском базену буде уплаћено 500.000 КМ за функционисање.
Градски олимпијски базен затворен је од краја јула.
