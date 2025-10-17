Logo

Олимпијски базен поново на располагању спортистима

Извор:

СРНА

17.10.2025

13:38

Олимпијски базен поново на располагању спортистима
Фото: АТВ

Градски олимпијски базен у Бањалуци од данас је поново на располагању спортистима и рекреативцима овога града, али и Републике Српске.

Скупштина града Бањалука усвојила је на ванредној сједници у понедјељак, 13. октобра, амандман којим је омогућено да Градском олимпијском базену буде уплаћено 500.000 КМ за функционисање.

Полиција Хрватска

Хроника

Хорор у Хрватској: Покушао да убио жену и дијете, па пресудио себи

Градски олимпијски базен затворен је од краја јула.

Базен

Бањалука

