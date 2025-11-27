Тринкијери одбио Партизан!

Извор:
Ванредна је ситуација у табору Кошаркашког клуба Партизан од како је у сриједу Жељко Обрадовић званично понудио оставку, а она дан касније одбијена.
Али, црно-бијели су то одбили, након што су и сами одбијени од стране главног кандидата који се помињао у јавности.
Како пише "Курир", Андреа Тринкијери је контактиран од стране Партизана, али се у овом тренутку захвалио на позиву и одбио да преузме тим послије Жељка Обрадовића.
Због тога је Партизан одлучио да на Управном одбору одбије Обрадовићеву оставку, а чији се долазак у Београд очекује негдје послије 17.30.
Кошарка
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!
Најављује се да ће га на аеродрому "Никола Тесла" дочекати велики број навијача и тако покушати да га подржи, те "убиједи" да се врати на мјесто тренера.
Ситуација у Хумској је врло деликатна, али се расплет очекује врло брз.
