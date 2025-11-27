Logo
Тринкијери одбио Партизан!

Извор:

Б92

27.11.2025

17:08

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Ванредна је ситуација у табору Кошаркашког клуба Партизан од како је у сриједу Жељко Обрадовић званично понудио оставку, а она дан касније одбијена.

Али, црно-бијели су то одбили, након што су и сами одбијени од стране главног кандидата који се помињао у јавности.

Како пише "Курир", Андреа Тринкијери је контактиран од стране Партизана, али се у овом тренутку захвалио на позиву и одбио да преузме тим послије Жељка Обрадовића.

Због тога је Партизан одлучио да на Управном одбору одбије Обрадовићеву оставку, а чији се долазак у Београд очекује негдје послије 17.30.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Најављује се да ће га на аеродрому "Никола Тесла" дочекати велики број навијача и тако покушати да га подржи, те "убиједи" да се врати на мјесто тренера.

Ситуација у Хумској је врло деликатна, али се расплет очекује врло брз.

(б92)

Тагови:

Жељко Обрадовић

ostavka

КК Партизан

