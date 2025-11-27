Logo
Ухапшен осумњичени за рањавање у Сарајеву

СРНА

27.11.2025

18:12

Фото: АТВ

Мушкарац чији су иницијали А.Б. ухапшен је данас због сумње да је из ватреног оружја ранио тридесетшестогодишњег Н.С. у сарајевском насељу Алипашино поље, потврђено је у МУП-у Кантона Сарајево.

Ухапшени је осумњичен за кривично дјело изазивање опште опасности у вези са кривичним дјелом лака тјелесна повреда.

Полицијску управу Нови Град јуче око 15.30 часова мушкарац је обавијестио да га је на Тргу међународног пријатељства из ватреног оружја ранило у ногу њему познато лице.

Повријеђени мушкарац задобио је лакше тјелесне повреде и сам се одвезао до Хитне помоћи.

Федерални медији јавили су да је ухапшен Амар Бибер.

хапшење

Пуцњава

ranjavanje

