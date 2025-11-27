Logo
Large banner

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

Извор:

Телеграф

27.11.2025

14:54

Коментари:

0
Туча возача у Новом Саду
Фото: Screenshot

Тужан снимак туче насред пута у Новом Саду освануо је друштвеним мрежама, а како се наводи све је снимљено јуче током дана.

Пролазници су застали и забиљежили несвакидашњу сцену.

kljuc stan podstanar renta

Хроника

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

Како се види на снимку, двојица мушкараца су се потукла насред Приморске улице у Новом Саду.

Због инцидента је дошло и до отежаног саобраћаја.

Према појединим наводима, сумња се да је свађа прерасла у физички сукоб јер се види заустављен аутомобил испред камиона и то док су још и отворена врата на страни возача.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Морамо бити спремни

Шта се даље дешавало и како је решен инцидент тренутно и даље није познато, пише "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Туча

sukob

саобраћај

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

1 д

0
Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Кошарка

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

1 д

0
Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

БиХ

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

1 д

1
Арина Сабаленка у изазовном издању

Тенис

Арина Сабаленка у изазовном издању

1 д

0

Више из рубрике

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

Хроника

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

1 д

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

1 д

0
Осумњичени за пријетње радним колегама спроведен у ОЈТ

Хроника

Осумњичени за пријетње радним колегама спроведен у ОЈТ

1 д

0
Привођење Игора Арсенића

Хроника

Игор Арсенић иде мјесец дана у притвор

1 д

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner