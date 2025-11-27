Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

Извор:
Телеграф
27.11.2025
14:54
Коментари:0
Тужан снимак туче насред пута у Новом Саду освануо је друштвеним мрежама, а како се наводи све је снимљено јуче током дана.
Пролазници су застали и забиљежили несвакидашњу сцену.
Хроника
Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове
Како се види на снимку, двојица мушкараца су се потукла насред Приморске улице у Новом Саду.
Због инцидента је дошло и до отежаног саобраћаја.
Према појединим наводима, сумња се да је свађа прерасла у физички сукоб јер се види заустављен аутомобил испред камиона и то док су још и отворена врата на страни возача.
Свијет
Путин: Морамо бити спремни
Шта се даље дешавало и како је решен инцидент тренутно и даље није познато, пише "Телеграф".
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму