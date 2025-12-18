Logo
НСРС наставља 17. редовну сједницу

18.12.2025

07:03

НСРС наставља 17. редовну сједницу
Фото: Уступљена фотографија

Посланици Народне скупштине Републике Српске настављају данас са 17. редовном сједницом.

На дневном реду је разматрање Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској - по хитном поступку.

Синоћ је усвој буџет Српске за 2026. годину - по хитном поступку у износи од 7.409 милијарди КМ.

Усвојен је и Програм економских реформи Републике Српске за период 2026-2028. година.

По хитном поступку усвојени су и Закон о извршењу буџета за 2026. године, одлуке о дугорочном и о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2026. годину, као и одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години.

Усвојене су и измјене и допуне Закона о доприносима, као и измјене и допуне Закона о порезу на доходак и Закона о порезу на добит, све по хитном поступку.

Посланици су усвојили по хитном поступку и Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

По хитном поступку, усвојени су и закон о измјени Закона о платама запослених у области културе, измјене Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, те измјене Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Српске.

Посланици су по хитном поступку усвојили закон о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске.

Народна скупштина усвојила је и Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера - по хитном поступку, те измјене и допуне Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености - по хитном поступку.

Посланици су гласали и за измјене Закона о локалној самоуправи - по хитном поступку, као и за закон о допуни Закона о комуналним дјелатностима - по хитном поступку.

Усвојен је закључак Клуба посланика СНСД којим се задужује одбор Владе за његовање традиције ослободилачких ратова да организује обиљежавање Дана Републике и открије централно спомен-обиљежје погинулим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату у Бањалуци.

Сандра Еркић изабрана је за предсједника Комисије за безбједност.

