Logo
Large banner

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Извор:

АТВ

27.11.2025

17:32

Коментари:

0
Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Жељко Обрадовић који је поднио неопозиву оставку на мјесто тренера Партизана враћа се из Атине за Београд. На београдском аеродрому је права лудница, јер су се навијачи у великом броју окупили да дочекају најтрофејнијег тренера.

Управа Партизана одбила је неопозиву оставку Обрадовића, а јучерашња вијест изазвала је велику буру међу навијачима. Десетине хиљада објава навијача позвало је Обрадовића да остане на челу Партизана, а исто толико је упућено увреда на рачун управе црно-бијелих.

За сада нема информација како ће резултирати могући састанак Обрадовића у Управе Партизана.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

На страници "Flightradar24" лет из Атине за Београд у којем је Обрадовић је најпраћенији на страници. За сада је лет пратило преко 12.000 људи.

Најтрофејнији европски тренер је након низа лоших резултата одлучио да поднесе неопозиву оставку. Ипак, Обрадовић који је донио једину европску титулу Партизану деведесетих година ужива апсолутно повјерење навијача.

партизан

Кошарка

Тринкијери одбио Партизан!

Од његовог доласка на чело црно-бијелих 2021. године, Партизан је постао тим са највише навијача на утакмицама Евролиге.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

Кошарка

Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

23 ч

0
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Кошарка

Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

1 д

0
Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

Кошарка

Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

1 д

0
Покушевски: Није требало овако да се заврши

Кошарка

Покушевски: Није требало овако да се заврши

1 д

0

Више из рубрике

Тринкијери одбио Партизан!

Кошарка

Тринкијери одбио Партизан!

22 ч

0
Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

Кошарка

Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

23 ч

0
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Кошарка

Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

1 д

0
Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Кошарка

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner