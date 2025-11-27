Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Извор:
АТВ
27.11.2025
17:32
Коментари:0
Жељко Обрадовић који је поднио неопозиву оставку на мјесто тренера Партизана враћа се из Атине за Београд. На београдском аеродрому је права лудница, јер су се навијачи у великом броју окупили да дочекају најтрофејнијег тренера.
Управа Партизана одбила је неопозиву оставку Обрадовића, а јучерашња вијест изазвала је велику буру међу навијачима. Десетине хиљада објава навијача позвало је Обрадовића да остане на челу Партизана, а исто толико је упућено увреда на рачун управе црно-бијелих.
За сада нема информација како ће резултирати могући састанак Обрадовића у Управе Партизана.
Кошарка
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!
На страници "Flightradar24" лет из Атине за Београд у којем је Обрадовић је најпраћенији на страници. За сада је лет пратило преко 12.000 људи.
Најтрофејнији европски тренер је након низа лоших резултата одлучио да поднесе неопозиву оставку. Ипак, Обрадовић који је донио једину европску титулу Партизану деведесетих година ужива апсолутно повјерење навијача.
Кошарка
Тринкијери одбио Партизан!
Од његовог доласка на чело црно-бијелих 2021. године, Партизан је постао тим са највише навијача на утакмицама Евролиге.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму