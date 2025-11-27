Logo
Large banner

Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

27.11.2025

18:20

Коментари:

0
Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине
Фото: Printscreen/Youtube/Sport klub

Навијачи Партизана дочекују Жељка Обрадовић на аеродрому у Београду, а легендарни тренер је управо слетио и чека се његов излазак из авиона.

Београдски аеродром је блокиран због чега је обезбјеђење аеродрома морало да реагује. Они су морали да направе пролаз за остале путнике како би уопште могли да напусте аеродром.

Жељко Обрадовић је јуче поднио неопозиву оставку, али су из управе Партизана одбили оставку. Након те вијести десетине хиљада навијача упутило је оштре поруке да Жељко Обрадовић мора да остане на челу клуба.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Колико Жељко Обрадовић значи навијачима показало се и 2021. године када се поново вратио у Партизан. Данас, четири године касније, поштовање према најтрофејнијем европском тренеру није ништа мање.

Његов лет из Атине за Београд пратило је скоро 13.000 људи, а пренос уживо његовог доласка гледа преко 15.000 гледалаца.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НБА скандал који "тресе" кошарку

Кошарка

НБА скандал који "тресе" кошарку

2 д

0
Велики проблем за БиХ пред долазак кошаркаша Србије у Сарајево

Кошарка

Велики проблем за БиХ пред долазак кошаркаша Србије у Сарајево

3 д

0
Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

Кошарка

Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

5 д

0
АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Кошарка

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

6 д

0

Више из рубрике

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Кошарка

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

22 ч

0
Тринкијери одбио Партизан!

Кошарка

Тринкијери одбио Партизан!

22 ч

0
Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

Кошарка

Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

23 ч

0
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Кошарка

Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner