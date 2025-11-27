Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

27.11.2025
Навијачи Партизана дочекују Жељка Обрадовић на аеродрому у Београду, а легендарни тренер је управо слетио и чека се његов излазак из авиона.
Београдски аеродром је блокиран због чега је обезбјеђење аеродрома морало да реагује. Они су морали да направе пролаз за остале путнике како би уопште могли да напусте аеродром.
Жељко Обрадовић је јуче поднио неопозиву оставку, али су из управе Партизана одбили оставку. Након те вијести десетине хиљада навијача упутило је оштре поруке да Жељко Обрадовић мора да остане на челу клуба.
Колико Жељко Обрадовић значи навијачима показало се и 2021. године када се поново вратио у Партизан. Данас, четири године касније, поштовање према најтрофејнијем европском тренеру није ништа мање.
Његов лет из Атине за Београд пратило је скоро 13.000 људи, а пренос уживо његовог доласка гледа преко 15.000 гледалаца.
