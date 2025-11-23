Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

Извор:
АТВ
23.11.2025
14:12
Коментари:0
Кошаркаши Игокее сутра гостују Борцу у Чачку у посљедњем мечу осмог кола групе А, АБА лиге.
Игоси након испадања из ФИБА Лиге шампиона окрећу се Регионалном такмичењу, гдје је циљ пласман у плеј-оф. Тренутно су на скору од четири побједе и једног пораза. Са друге стране Борац је након уводног тријумфа везао пет пораза и не налази се у добром моменту.
“Дуел, метафорички речено, двије рањене екипе. Они у серији пораза, који по мени не осликава њихов квалитет који имају, а ни ниво игара који су пружали. Са друге стране, наш један убједљив пораз и лоша игра, која такође није наше реално стање. Психички тежак меч за обе екипе. Мислим да ће пресудно бити ко ће први да устане из “нокадуна” и да покаже реакцију. Ја се надам да ће то бити мој тим”, изјавио је тренер Игокее Ненад Стефановић.
Борац и Игокеа до сада су укупно одиграли десет мечева, а статистика је на страни Игоса 8:2.
За Игокеу ће у АБА лиги дебитовати и посљедње појачање Амад Рори. Прије три сезоне наступао је у дресу Меге, па је упознат са Регионалном кошарком.
“У Чачку је увијек било тешко играти. Осјетио сам то када сам прије три године играо тамо. Ми смо одиграли јако лоше прошлу утакмицу, али смо вриједно радили да се вратимо на прави пут. Мислим да смо ушли у игру. Пошто сам нови у тиму покушавам да се навикнем на систем и да будем лидер колико могу. Мислим да ће све бити у реду”, изјавио је Рори.
Утакмица Борац-Игокеа игра се сутра у Чачку и почиње у 19 часова.
