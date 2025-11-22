Шансе Звезде опале: Ово су пројекције за плеј-оф

Извор:
Сезона Евролиге полако улази у своју трећину, а најновији прорачуни грчке аналитичке агенције Фигуреи8хт открили су драстично различите путање Црвене звезде и Партизана.
Након пораза оба тима у 12. колу – Звезде у Валенсији (76:73) и Партизана у Београду од Фенербахчеа (99:87) – јасно се види колико су им изгледи различити.
Црвено-бијели, упркос поразу у Шпанији, остају међу најстабилнијим екипама у пројекцији. Са скором 8–4, Звезда има пројектоване 23 побједе и налази се на 6. месту укупног очекиваног пласмана.
У односу на прошлу недјељу, Звезда је испала из пројектованог Топ 4— замијенио ју је Монако, али остаје сигуран кандидат за плеј-ин и плеј-оф зону.
Пројекције се заснивају на комбинацији офанзивног и дефанзивног рејтинга, уз чак 10.000 симулација завршнице сезоне. Подаци јасно говоре: Звезда је међу најконзистентнијим тимовима у лиги.
Партизан је, са друге стране, тренутно на супротном крају скале. Са скором 4–8 и пројекцијом од 15 побједа, црно-бијели се налазе тек на 17. мјесту очекиваног пласмана.
То практично значи да су шансе за плеј-оф тренутно симболичне.
Ипак, Партизановци добро памте прошлу сезону – старт је био још гори, па су се у марту нашли у пуној борби за плеј-ин. Распоред им иде на руку у наредном периоду, осим наредне недјеље када гостују Панатинаикосу.
Ако серија крене у правом смјеру, црно-бијели и даље имају простора да ухвате прикључак.
Тренутно на програму