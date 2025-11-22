Logo

Шансе Звезде опале: Ово су пројекције за плеј-оф

Извор:

Агенције

22.11.2025

18:42

Коментари:

0
Шансе Звезде опале: Ово су пројекције за плеј-оф
Фото: Tanjug / AP

Сезона Евролиге полако улази у своју трећину, а најновији прорачуни грчке аналитичке агенције Фигуреи8хт открили су драстично различите путање Црвене звезде и Партизана.

Након пораза оба тима у 12. колу – Звезде у Валенсији (76:73) и Партизана у Београду од Фенербахчеа (99:87) – јасно се види колико су им изгледи различити.

Црвено-бијели, упркос поразу у Шпанији, остају међу најстабилнијим екипама у пројекцији. Са скором 8–4, Звезда има пројектоване 23 побједе и налази се на 6. месту укупног очекиваног пласмана.

Модел даје сљедеће проценте:

  • 39% шансе за Топ 4
  • 58% за пласман у Топ 6
  • 86% да остане међу првих 10

У односу на прошлу недјељу, Звезда је испала из пројектованог Топ 4— замијенио ју је Монако, али остаје сигуран кандидат за плеј-ин и плеј-оф зону.

Пројекције се заснивају на комбинацији офанзивног и дефанзивног рејтинга, уз чак 10.000 симулација завршнице сезоне. Подаци јасно говоре: Звезда је међу најконзистентнијим тимовима у лиги.

Партизан је, са друге стране, тренутно на супротном крају скале. Са скором 4–8 и пројекцијом од 15 побједа, црно-бијели се налазе тек на 17. мјесту очекиваног пласмана.

Процјене су неумољиве:

  • 0,3% за Топ 4
  • 1% за Топ 6
  • 9% да уђе у Топ 10

То практично значи да су шансе за плеј-оф тренутно симболичне.

Ипак, Партизановци добро памте прошлу сезону – старт је био још гори, па су се у марту нашли у пуној борби за плеј-ин. Распоред им иде на руку у наредном периоду, осим наредне недјеље када гостују Панатинаикосу.

Ако серија крене у правом смјеру, црно-бијели и даље имају простора да ухвате прикључак.

Подијели:

Тагови:

Евролига

КК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Свијет

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

44 мин

0
Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Регион

Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

54 мин

0
Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Градови и општине

Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

1 ч

0
Здравље на тањиру: Боровнице помажу у снижавању холестерола и шећера у крви

Здравље

Здравље на тањиру: Боровнице помажу у снижавању холестерола и шећера у крви

1 ч

0

Више из рубрике

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Кошарка

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

2 ч

0
Јокић објаснио шта је кумовало побједи

Кошарка

Јокић објаснио шта је кумовало побједи

4 ч

0
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Кошарка

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

11 ч

0
АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Кошарка

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner