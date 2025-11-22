Јокић објаснио шта је кумовало побједи

Извор:
Sputnjik
22.11.2025
14:50
Николи Јокићу недостајала је асистенција за јубиларни 10. трипл-дабл од почетка сезоне у свега 15 одиграних мечева. Блистао је Србин у побједи против Рокитса у Хјустону, поручивши послије меча шта је кумовало побједи његовог Денвера.
Срушили су Нагетси „ракете“ у изузетно узбудљивом и неизвесном мечу – 112:109, а српски репрезентативац укратко је на паркету објаснио шта је пресудило у корист тима из Колорада.
„Знали смо да је Хјустон јако добра екипа и да нас физички очекује изузетно захтјеван меч. Имају заиста велики број добрих играча. У три наврата смо имали двоцифрену предност, да би се они сваки пут вратили“, рекао је Јокић и наставио:
„Успјели смо на крају да одиграмо добру удбрану и да убацимо важна слободна бацања. То је пресудило“, истакао је центар Денвера
"We knew this was going to be a physical game. They're a really good team."— NBA (@NBA) November 22, 2025
Joker gives credit to the Rockets after a hard-fought @emirates NBA Cup battle 💪 pic.twitter.com/EVHaBLyykW
Наредни меч Нагетси играју већ у ноћи између суботе и недјеље по средњеевропском времену, а ривал ће им бити Сакраменто Кингси.
Денвер је захваљујући тријумфу остао други у Западној конференцији иза лидера Оклахоме.
Кливленд – Индијана 120:109
Бостон – Бруклин 105:113
Торонто – Вашингтон 140:110
Чикаго – Мајами 107:143
Далас – Њу Орлеанс 118:115
Финикс – Минесота 114:113
Хјустон – Денвер 109:112
Голден Стејт – Портланд 123:127
Јута – Оклахома 112:144
Тренутно на програму