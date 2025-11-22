Logo

Јокић објаснио шта је кумовало побједи

Извор:

Sputnjik

22.11.2025

14:50

Коментари:

0
Јокић објаснио шта је кумовало побједи
Фото: Tanjug / AP

Николи Јокићу недостајала је асистенција за јубиларни 10. трипл-дабл од почетка сезоне у свега 15 одиграних мечева. Блистао је Србин у побједи против Рокитса у Хјустону, поручивши послије меча шта је кумовало побједи његовог Денвера.

Срушили су Нагетси „ракете“ у изузетно узбудљивом и неизвесном мечу – 112:109, а српски репрезентативац укратко је на паркету објаснио шта је пресудило у корист тима из Колорада.

„Знали смо да је Хјустон јако добра екипа и да нас физички очекује изузетно захтјеван меч. Имају заиста велики број добрих играча. У три наврата смо имали двоцифрену предност, да би се они сваки пут вратили“, рекао је Јокић и наставио:

„Успјели смо на крају да одиграмо добру удбрану и да убацимо важна слободна бацања. То је пресудило“, истакао је центар Денвера

Наредни меч Нагетси играју већ у ноћи између суботе и недјеље по средњеевропском времену, а ривал ће им бити Сакраменто Кингси.

Денвер је захваљујући тријумфу остао други у Западној конференцији иза лидера Оклахоме.

НБА резултати

Кливленд – Индијана 120:109

Бостон – Бруклин 105:113

Торонто – Вашингтон 140:110

Чикаго – Мајами 107:143

Далас – Њу Орлеанс 118:115

Финикс – Минесота 114:113

Хјустон – Денвер 109:112

Голден Стејт – Портланд 123:127

Јута – Оклахома 112:144

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Станаревић за АТВ: Све траке проходне, није било удеса на аутопуту

Република Српска

Станаревић за АТВ: Све траке проходне, није било удеса на аутопуту

48 мин

0
Косовска улица на Лаушу

Бања Лука

У бањалучком насељу прошлогодишњи проблем још траје

49 мин

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Хроника

Браћа осумњичена за силовање д‌јечака: Испливали нови детаљи хорора у Тузли

52 мин

0
Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Савјети

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

57 мин

0

Више из рубрике

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Кошарка

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

7 ч

0
АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Кошарка

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

18 ч

0
Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?

Кошарка

Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?

21 ч

0
Богдановић на удару навијача

Кошарка

Богдановић на удару навијача

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

15

16

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner