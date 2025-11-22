У бањалучком насељу прошлогодишњи проблем још траје

Аутор:Стеван Лулић
22.11.2025
14:44
Коментари:0
Друга је година, али у појединим бањалучким насељима поново су се јавили проблеми као и прошле зиме.
Тако је и на Лаушу, у Косовској улици, чији мјештани су се за АТВ пожалили да су путеви слабо очишћени и да страхују да би, уколико снијег настави да пада, до сутра могли бити потпуно затрпани.
Једна мјештанка за АТВ каже да је у овој улици више од 50 кућа којима пријети сценарио од прошле године.
"У Косовској улици, у насељу Лауш прошлогодишњи проблем још траје, и даље нисмо добили ни саниран пут за саобраћај, који је затворен још у фебруару због прошлих сњегова, нити да неко очисти околни којим прилазимо кућама, нити је посута со. Више од 50 кућа до сутра би могло бити затрпано снијегом. Ту живи доста старијих лица, дијете са тежим обликом епилепсије, ја као трудница у 9 мјесецу трудноће…", испричала је ова Бањалучанка за наш портал.
Подсјећа да су још прије пет мјесеци добили обећање да ће пут бити санира, али се испоставило да је то било празно обећање.
"Иако смо још у јуну добили обећање да ће се санација пута одрадити до зиме, наравно ништа се није десило…Тако да апелујемо на зимске службе да они одраде свој дио посла, да очисте пут који спаја улице Франца Шуберта и Косовску, као и да се поспе со на истом путу јер су температуре за вечерас најављене у великом минусу", закључила је она.
Тренутно на програму