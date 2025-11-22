Logo

У бањалучком насељу прошлогодишњи проблем још траје

Аутор:

Стеван Лулић

22.11.2025

14:44

Коментари:

0
Косовска улица на Лаушу
Фото: Уступљена фотографија

Друга је година, али у појединим бањалучким насељима поново су се јавили проблеми као и прошле зиме.

Тако је и на Лаушу, у Косовској улици, чији мјештани су се за АТВ пожалили да су путеви слабо очишћени и да страхују да би, уколико снијег настави да пада, до сутра могли бити потпуно затрпани.

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Хроника

Браћа осумњичена за силовање д‌јечака: Испливали нови детаљи хорора у Тузли

Једна мјештанка за АТВ каже да је у овој улици више од 50 кућа којима пријети сценарио од прошле године.

"У Косовској улици, у насељу Лауш прошлогодишњи проблем још траје, и даље нисмо добили ни саниран пут за саобраћај, који је затворен још у фебруару због прошлих сњегова, нити да неко очисти околни којим прилазимо кућама, нити је посута со. Више од 50 кућа до сутра би могло бити затрпано снијегом. Ту живи доста старијих лица, дијете са тежим обликом епилепсије, ја као трудница у 9 мјесецу трудноће…", испричала је ова Бањалучанка за наш портал.

Подсјећа да су још прије пет мјесеци добили обећање да ће пут бити санира, али се испоставило да је то било празно обећање.

вода чесма

Савјети

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

"Иако смо још у јуну добили обећање да ће се санација пута одрадити до зиме, наравно ништа се није десило…Тако да апелујемо на зимске службе да они одраде свој дио посла, да очисте пут који спаја улице Франца Шуберта и Косовску, као и да се поспе со на истом путу јер су температуре за вечерас најављене у великом минусу", закључила је она.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Бањалука

Lauš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик са Вучићем: Настављамо да чувамо јединство српског народа, стабилност и снагу Српске и Србије

Република Српска

Додик са Вучићем: Настављамо да чувамо јединство српског народа, стабилност и снагу Српске и Србије

1 ч

2
Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

Тенис

Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

1 ч

0
Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

Свијет

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

1 ч

0
Научно доказано: Супа има противупална својства

Здравље

Научно доказано: Супа има противупална својства

1 ч

0

Више из рубрике

Већи дио Бањалуке добио електричну енергију

Бања Лука

Већи дио Бањалуке добио електричну енергију

1 ч

0
Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

Бања Лука

Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

2 ч

0
Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке

Бања Лука

Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке

2 ч

0
Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег

Бања Лука

Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

15

16

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner