Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама.
Један од највећих проблема зими за оне који имају кућ́у је проналазак рјешења за залеђене цијеви. Из Водовода и канализације дали су прецизне информације по овом питању.
Ово су детаљне инструкције:
"Грађани који имају викендице или куће у којима не бораве током зимских мјесеци требало би да испразне своје водоводне инсталације и на тај начин се обезбиједе од евентуалне штете."
Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама.
"Да би се сачували водомјери и током зимског периода и неометано мерили потрошњу воде потребно их је адекватно заштитити."
Водомјерна склоништа требало би да су обезбјеђења одговарајућим поклопцем и потпуно исушена, у случају да се у њима сакупљала вода. Одржавање шахтова у којима се налазе водомјери у надлежности је потрошача.
"Дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража, шупа и издвојених објеката, који се не грију, требало би благовремено обезбедити, на тај начин што ћете у оквиру кућних инсталација затворити вентил који је намењен за овај дио мреже."
– Вода из водоводних цеви се испушта на испусној славини која се налази на најнижем делу система и најчешће се налази у подрумским просторијама. Ако потрошач на време “конзервира” места за точење, односно мрежу испразни, неће имати проблема са пуцањем инсталација.
На пролеће отварањем вентила инсталације се пуне водом, а чесме су аутоматски спремне за коришћење, наводи Крстарица.
