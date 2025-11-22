Logo

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Извор:

Крстарица

22.11.2025

14:36

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама.

Један од највећих проблема зими за оне који имају кућ́у је проналазак рјешења за залеђене цијеви. Из Водовода и канализације дали су прецизне информације по овом питању.

Ово су детаљне инструкције:

"Грађани који имају викендице или куће у којима не бораве током зимских мјесеци требало би да испразне своје водоводне инсталације и на тај начин се обезбиједе од евентуалне штете."

Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама.

"Да би се сачували водомјери и током зимског периода и неометано мерили потрошњу воде потребно их је адекватно заштитити."

Милорад Додик и Александар Вучић

Република Српска

Вучић са Додиком о регионалној стабилности и сарадњи Србије и Републике Српске

Водомјерна склоништа требало би да су обезбјеђења одговарајућим поклопцем и потпуно исушена, у случају да се у њима сакупљала вода. Одржавање шахтова у којима се налазе водомјери у надлежности је потрошача.

"Дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража, шупа и издвојених објеката, који се не грију, требало би благовремено обезбедити, на тај начин што ћете у оквиру кућних инсталација затворити вентил који је намењен за овај дио мреже."

– Вода из водоводних цеви се испушта на испусној славини која се налази на најнижем делу система и најчешће се налази у подрумским просторијама. Ако потрошач на време “конзервира” места за точење, односно мрежу испразни, неће имати проблема са пуцањем инсталација.

На пролеће отварањем вентила инсталације се пуне водом, а чесме су аутоматски спремне за коришћење, наводи Крстарица.

Таг:

česma

