Logo
Large banner

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

Извор:

Кликс

21.11.2025

11:49

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Многи људи се током ноћи буде око три сата. Неуролог је навео могуће разлоге због којих се ово дешава и открио како то спријечити.

У разговору са љекаром Марком Хyманом, неуролог Ендру Хуберман подијелио је свој савјет, за проблеме са спавањем.

"Сви можемо лакше остати будни него да се натјерамо да поново заспимо. Ако се будите у три или четири ујутру, осим ако не пијете превише течности, вјероватно вам понестаје мелатонина", рекао је.

Додао је да то значи да сте остали будни прекасно и вјероватно сте једна од оних особа које би требало да иду у кревет у 20:30 и буде се око 3:30 или четири ујутру.

"Људи не воле тај одговор јер мисле: Не, али желим да будем особа која иде у кревет у 23", казао је.

аутопраоница

Ауто-мото

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Додао је да постоје начини да се промјени циркадијални ритам и да би требало да идете у кревет сат времена раније него иначе како ујутру не бисте били превише уморни због буђења током ноћи.

Шта се конкретно догађа око три ујутру?

"Отприлике у то вријеме, нивои мелатонина природно опадају. Ако се стално будите у тим раним јутарњим сатима, вјероватно вам понестаје мелатонина јер сте остали будни предуго за природни ритам вашег тијела", навео је.

Ноћу, ниво мелатонина расте, прије него што се врати у нормалу током дана, што помаже у регулисању тога како и када спавате. Хyман је додао: "Неки људи су једноставно створени да раније заспу, њихов циркадијални сат иде унапред".

Такође је навео да када остајете будни до касно под јаким свјетлом, одлажете ослобађање мелатонина — па он прерано опада током ноћи, што вас буди. Хyман је савјетовао:

"Ако сте уморни од тих буђења у три ујутру, немојте се борити против своје биологије… Радите у складу с њом. Нека јутарња сунчева свјетлост успостави ваш ритам, пригушите свјетла ноћу и поштујте свој тјелесни сат".

Подијели:

Тагови:

Спавање

krevet

Odustajanje nije opcija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

3 ч

0
Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Регион

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

3 ч

0
Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Економија

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

3 ч

0
Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

Занимљивости

Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

3 ч

0

Више из рубрике

Тепих

Савјети

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19 ч

0
Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?

Савјети

Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?

22 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

23 ч

0
Направите посне ванилице које су мекше од бакиних

Савјети

Направите посне ванилице које су мекше од бакиних

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

15

10

Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

15

00

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner