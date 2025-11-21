Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

Извор:
Многи људи се током ноћи буде око три сата. Неуролог је навео могуће разлоге због којих се ово дешава и открио како то спријечити.
У разговору са љекаром Марком Хyманом, неуролог Ендру Хуберман подијелио је свој савјет, за проблеме са спавањем.
"Сви можемо лакше остати будни него да се натјерамо да поново заспимо. Ако се будите у три или четири ујутру, осим ако не пијете превише течности, вјероватно вам понестаје мелатонина", рекао је.
Додао је да то значи да сте остали будни прекасно и вјероватно сте једна од оних особа које би требало да иду у кревет у 20:30 и буде се око 3:30 или четири ујутру.
"Људи не воле тај одговор јер мисле: Не, али желим да будем особа која иде у кревет у 23", казао је.
Додао је да постоје начини да се промјени циркадијални ритам и да би требало да идете у кревет сат времена раније него иначе како ујутру не бисте били превише уморни због буђења током ноћи.
Шта се конкретно догађа око три ујутру?
"Отприлике у то вријеме, нивои мелатонина природно опадају. Ако се стално будите у тим раним јутарњим сатима, вјероватно вам понестаје мелатонина јер сте остали будни предуго за природни ритам вашег тијела", навео је.
Ноћу, ниво мелатонина расте, прије него што се врати у нормалу током дана, што помаже у регулисању тога како и када спавате. Хyман је додао: "Неки људи су једноставно створени да раније заспу, њихов циркадијални сат иде унапред".
Такође је навео да када остајете будни до касно под јаким свјетлом, одлажете ослобађање мелатонина — па он прерано опада током ноћи, што вас буди. Хyман је савјетовао:
"Ако сте уморни од тих буђења у три ујутру, немојте се борити против своје биологије… Радите у складу с њом. Нека јутарња сунчева свјетлост успостави ваш ритам, пригушите свјетла ноћу и поштујте свој тјелесни сат".
