Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

Ако постоји један мирис који жене у Србији већ годинама препоручују једна другој, носе и изнова му се враћају, онда је то он - парфем који је недавно проглашен најбољим женским парфемом свих времена.
Чим је објављено да је YSL Black Opium понио титулу најомиљенијег и најутицајнијег мириса, друштвене мреже у Србији су експлодирале. Коментари, препоруке, снимци отпакивања - све указује на једно: Српкиње га обожавају и тврде да оставља утисак који се памти.
Како је YSL Black Opium постао парфем број један?
Престижни модни магазин Марие Клаире посветио је мјесеце анализе, испитивања и рангирања женских парфема из цијелог свијета. Њихов тим је:
прскао сваки парфем у различитим интервалима
тестирао дифузију и трајање мириса
анализирао конкретне ноте
испробавао парфеме у стварним друштвеним ситуацијама
Резултат тако ригорозног процеса? YSL Black Opium се издвојио као мирис који једнако добро реагује и у топлим и у хладним просторијама, и на женама које носе минимализам и на онима које бирају јаке, сензуалне тонове.
И зато је понио титулу најбољег женског парфема икада.
Зашто се баш YSL Black Opium издвојио из гомиле?
Оно што га чини посебним јесте његова моћна контрастна композиција. Парфем отвара:
смјели акорд црне кафе - препознатљив, јак, енергичан
цвијет наранџе у срцу - даје му благу женствену њежност
пачули и кедровина у основи - пружају дубину, трајност и карактер
На све то долази ванила, која доноси топлину и сензуалност. Управо ова комбинација даје парфему ону димензију због које жене кажу да оставља неодољив траг.
Парфем је истовремено дрзак и софистициран, јак али носив, гламурозан а опет свакодневан.
То је разлог што привлачи жене свих генерација и стилова.
Бочица која мами погледе
YSL Black Opium долази у препознатљивој, тамној, свјетлуцавој бочици која изгледа као мали комад вечерњег накита.
Инспирисана је легендарним мирисом Опиум који је креирао Ив Сен Лоран још 1977. године, а овај савремени “црни опијум” замишљен је као модерна, урбана верзија тог култног класика.
На мирису су радила чак четворица реномираних парфемских умјетника:
Натали Лорсон
Мари Саламањ
Оливије Кресп
Хонорин Бланк
Њихова визија резултирала је мирисом који већ сада има статус парфема који издржава тест времена.
Како се правилно наноси YSL Black Opium ?
Да би ефекат мириса био максималан, препоручује се наношење на:
зглобове - прво благо утапкавање
врат
груди
На овим тачкама се парфем најлепше развија јер га тијело природно загријева, па се његов траг појачава како дан одмиче.
Овај начин наношења пружа препознатљиву, заводљиву ауру која траје и током дана и током вечери.
Тријумф који инспирише и отвара врата новим мирисима
Побједничка титула YSL Black Opium не значи само да је овај парфем освојио тестере. Она потврђује да су жене широм свијета, укључујући и Српкиње, у њему препознале мирис који је истовремено модеран, заводљив и аутентичан.
Овај успех може бити и инспирација онима које желе да открију нешто ново у свијету парфема, али и онима које траже мирисни потпис - онај који остаје упамћен.
