Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

21.11.2025

10:23

Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

У Бањалуци је данас, у присуству званичника Републике Српске, пуштен у саобраћај реконструисани дио брзе саобраћајнице Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара.

Свечаности присуствују премијер Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.

Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра и обухватила потпуну санацију коловоза, банкина, пратеће инфраструктуре, као и израду завршног слоја асфалта дебљине пет центиметара.

На дионици од шест километара очишћени су одводни канали и банкине, фрезан хабајући слој асфалта и положен завршни слој.

Дужина цијеле дионице која ће бити реконструисана је 13,2 километра у смјеру Клашнице-Бањалука и 13,2 километра из смјера Бањалука-Клашнице, по двије траке у оба смјера.

Наставак радова планиран је средином марта у зависности од временских прилика, а инвестиција вриједна 12 милиона КМ у потпуности се финансира из средстава предузећа "Путеви Републике Српске".

Тагови:

саобраћај

Banjaluka-Klašnice

