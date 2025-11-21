Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

21.11.2025
У Бањалуци је данас, у присуству званичника Републике Српске, пуштен у саобраћај реконструисани дио брзе саобраћајнице Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара.
Свечаности присуствују премијер Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра и обухватила потпуну санацију коловоза, банкина, пратеће инфраструктуре, као и израду завршног слоја асфалта дебљине пет центиметара.
На дионици од шест километара очишћени су одводни канали и банкине, фрезан хабајући слој асфалта и положен завршни слој.
Дужина цијеле дионице која ће бити реконструисана је 13,2 километра у смјеру Клашнице-Бањалука и 13,2 километра из смјера Бањалука-Клашнице, по двије траке у оба смјера.
Наставак радова планиран је средином марта у зависности од временских прилика, а инвестиција вриједна 12 милиона КМ у потпуности се финансира из средстава предузећа "Путеви Републике Српске".
