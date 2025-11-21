Logo
Large banner

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

Извор:

АТВ

21.11.2025

11:10

Коментари:

0
Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, рекао је данас новинарима да ће за реконструкцију и изградњу путева у Републици Српској у наредном периоду бити уложено 100 милиона КМ.

''Плус, наравно, оно што је вишедеценијски проблем, а то је пут Фоча-Шћепан Поље, до границе са Црном Гором, где су обезбијеђена средства Свјетске банке у повољњим аранжманима'', навео је Додик.

Милорад Додик-20112025

Република Српска

Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

Поручио је да ће бити завршен и тај комуникацијски правац.

''То је важно за Републику Српску искључиво у овоме дјелу саобраћаја. То више отвара Црну Гору него што отвара и што је потребно самој Републици Српској, али ћемо ми то урадати као добри домаћини'', закључио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Autoputevi RS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

Република Српска

Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

1 ч

0
Каран: Српска се одлучно одупире унитарној БиХ

Република Српска

Каран: Српска се одлучно одупире унитарној БиХ

1 ч

2
У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина

Република Српска

У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина

1 ч

0
Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Република Српска

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner