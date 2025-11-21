Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

Извор:
АТВ
21.11.2025
11:10
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик, рекао је данас новинарима да ће за реконструкцију и изградњу путева у Републици Српској у наредном периоду бити уложено 100 милиона КМ.
''Плус, наравно, оно што је вишедеценијски проблем, а то је пут Фоча-Шћепан Поље, до границе са Црном Гором, где су обезбијеђена средства Свјетске банке у повољњим аранжманима'', навео је Додик.
Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а
Поручио је да ће бити завршен и тај комуникацијски правац.
''То је важно за Републику Српску искључиво у овоме дјелу саобраћаја. То више отвара Црну Гору него што отвара и што је потребно самој Републици Српској, али ћемо ми то урадати као добри домаћини'', закључио је Додик.
