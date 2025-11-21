Извор:
У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина уочи пријевремених предсједничких избора који ће бити одржани у недјељу, 23. новембра.
Предизборна тишина почиње сутра у 7.00 часова и трајаће до затварања бирачких мјеста на изборни дан, саопштено је из Централне изборе комисије /ЦИК/ БиХ.
Уједно, данас је посљедњи дан изборне кампање која је почела 8. новембра, па ће кандидати имати прилику да на завршним трибинама представе програме.
Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске, те Игор Гашевић и Славко Драгичевић који су независни кандидати.
У централни бирачки списак за пријевремене предсједничке изборе, који је потврдио ЦИК, налази се 1.264.364 бирача са правом гласа.
