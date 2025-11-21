Logo
Large banner

У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина

Извор:

СРНА

21.11.2025

10:18

Коментари:

0
У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина
Фото: АТВ

У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина уочи пријевремених предсједничких избора који ће бити одржани у недјељу, 23. новембра.

Предизборна тишина почиње сутра у 7.00 часова и трајаће до затварања бирачких мјеста на изборни дан, саопштено је из Централне изборе комисије /ЦИК/ БиХ.

Уједно, данас је посљедњи дан изборне кампање која је почела 8. новембра, па ће кандидати имати прилику да на завршним трибинама представе програме.

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Свијет

Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске, те Игор Гашевић и Славко Драгичевић који су независни кандидати.

У централни бирачки списак за пријевремене предсједничке изборе, који је потврдио ЦИК, налази се 1.264.364 бирача са правом гласа.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

izbori

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављено свих 28 тачака: Да ли је ово Трампов план за Украјину?

Свијет

Објављено свих 28 тачака: Да ли је ово Трампов план за Украјину?

1 ч

0
Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

Наука и технологија

Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

1 ч

0
Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Република Српска

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

1 ч

0
Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

БиХ

Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

1 ч

0

Више из рубрике

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Република Српска

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

1 ч

0
У Бањалуци обиљежавање крсне славе МУП Српске: Положени вијенци и цвијеће

Република Српска

У Бањалуци обиљежавање крсне славе МУП Српске: Положени вијенци и цвијеће

1 ч

0
Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

Република Српска

Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

2 ч

0
Којић: Враћањем изворном Дејтону поништити наметнуте интервенције

Република Српска

Којић: Враћањем изворном Дејтону поништити наметнуте интервенције

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner